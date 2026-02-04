dark
Şefa diplomaţiei române participă la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, la Washington

Redacția TechRider
4 februarie 2026
Oana Țoiu în SUA
Delegația României în SUA/ Credit foto: X / Oana Țoiu
Delegația României, condusă de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, participă miercuri, la Washington, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată la invitația secretarului de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, informează Agerpres.

Vizita de lucru a șefei diplomației române în capitala americană are loc în perioada 3–6 februarie.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, reuniunea are ca obiectiv consolidarea cooperării internaționale pentru dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare sigure și diversificate, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul relației dintre Uniunea Europeană și Statele Unite.

Discuțiile de la Washington vizează conturarea unei abordări strategice în domeniu

Discuțiile de la Washington vizează conturarea unei abordări strategice în domeniu, urmând ca, pe parcursul anului, să fie analizate propuneri de parteneriate comerciale prin intermediul unui grup de lucru tehnic la nivelul Guvernului României, cu scopul facilitării investițiilor strategice.

„Consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic, precum și dezvoltarea oportunităților pentru investiții comune reprezintă obiective-cheie ale Guvernului României în acest an, alături de întărirea poziției României ca actor european relevant pentru autonomia strategică în domeniul esențial al mineralelor rare”, precizează MAE.

Din delegația României mai fac parte șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, și consilierul prezidențial pentru politici economice și sociale, Radu Burnete.

