România are nevoie de un ecosistem AI care porneşte de la probleme reale şi ajunge la soluţii utilizabile, a afirmat, miercuri, în deschiderea evenimentului „BSC AI Factory: De la nevoi la soluţii în AI”, directorul general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti, Victor Vevera, transmite Agerpres.

„România are nevoie de un ecosistem AI care porneşte de la probleme reale şi ajunge la soluţii utilizabile. BSC AI Factory ne ajută construim acest traseu de la idee şi cercetare, la validare şi implementare. Evenimentul confirmă că există resurse şi parteneri capabili să transforme inteligenţa artificială într-un motor de dezvoltare pentru economie şi societate”, a spus Vevera, coordonator al iniţiativei BSC AI Factory.

„BSC AI Factory: De la nevoi la soluţii în AI”

Potrivit unui comunicat de presă al ICI Bucureşti, reprezentanţi ai industriei IT&C, ai ecosistemului de start-up-uri, mediului academic şi administraţiei publice au participat, miercuri, la „BSC AI Factory: De la nevoi la soluţii în AI“, desfăşurată în cadrul iniţiativei BSC AI Factory.

În cadrul discuţiilor au fost conturate nevoile reale ale României în domeniul AI şi au fost stabiliţi paşii prin care o idee poate deveni o soluţie aplicată.

Agenda evenimentului a inclus prezentări dedicate rolului BSC AI Factory ca platformă de colaborare între cercetare şi industrie, precum şi discuţii despre infrastructura şi instrumentele care pot sprijini dezvoltarea de aplicaţii AI relevante pentru România.

Priorităţile naţionale în inteligenţă artificială

De asemenea, participanţii au analizat, în cadrul panelurilor tematice, priorităţile naţionale în inteligenţă artificială, provocările de implementare în sectoare strategice şi condiţiile necesare pentru accelerarea transferului tehnologic.

„Panelul dedicat nevoilor României în AI a evidenţiat necesitatea unor seturi de date relevante, a unor cadre de reglementare adaptate şi a proiectelor pilot care să demonstreze impactul concret al AI. În continuare, discuţia a subliniat importanţa cooperării între actorii publici şi privaţi pentru dezvoltarea de produse scalabile, competitive şi aliniate la standarde europene. Sesiunea finală a consolidat ideea că trecerea de la cercetare la piaţă presupune parteneriate funcţionale, testare riguroasăƒ şi mecanisme de susţinere a inovării”, se arată în comunicat.