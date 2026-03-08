Armata SUA a utilizat arme de război modernizate cu inteligență artificială (AI) în atacurile recente asupra Iran, conform publicației Axios.

Operațiunea, denumită Epic Fury, a marcat primul utilizări combatante ale unor sisteme AI integrate în arme.

Potrivit secretarului Apărării, Pete Hegseth, Statele Unite au folosit instrumente AI dezvoltate de Anthropic pentru planificare și analiză, în ciuda tensiunilor anterioare dintre guvern și companie.

Aceste sisteme au fost deja folosite în logistică, simulări și identificarea obiectelor în fluxuri video provenite de la drone.

Printre armele utilizate s-au numărat rachetele Precision Strike Missiles (PrSM), produse de Lockheed Martin, și dronele Low-cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS), bazate pe modelul iranian Shahed, folosit și de Rusia și rebelii Houthi.

Amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, a declarat că aceste arme au fost îmbunătățite în Statele Unite înainte de a fi utilizate împotriva Iranului.

„Le-am dus înapoi în America, le-am făcut mai bune și le-am lansat direct înapoi împotriva Iranului. Nu aș putea fi mai mândru de bărbații și femeile noastre în uniformă care folosesc inovația pentru a crea dileme pentru inamic”, a afirmat el.

Operațiunea a inclus și acțiuni aeriene ale Forțelor Aeriene Israeliene și ale Royal Air Force, precum și atacuri navale, inclusiv scufundarea unei nave de război iraniene cu o torpilă Mk 48, prima de acest fel de la Al Doilea Război Mondial încoace.

Generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme, a afirmat că operațiunea demonstrează capacitatea globală de acțiune a Statelor Unite, de a identifica și distruge un adversar aflat în afara zonei imediate.

Departamentul Apărării a menționat că noile arme funcționează conform așteptărilor, dar avertizează că dezvoltarea și implementarea unor astfel de sisteme poate dura ani și poate depăși bugetele stabilite.

Această operațiune marchează un punct important în integrarea AI în sistemele de arme convenționale și ridică întrebări privind viitorul războiului automatizat și etica utilizării inteligenței artificiale în conflict.