Slovenia pregătește un proiect de lege care ar putea interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Anunțul a fost făcut de vicepremierul Matej Arčon, în cadrul unei conferințe de presă susținute după o ședință de guvern, potrivit Reuters.

Inițiativa este coordonată de Ministerul Educației. Proiectul se află în faza de elaborare. Autoritățile intenționează să consulte experți în educație și tehnologii digitale.

Slovenia are o populație de aproximativ două milioane de locuitori. Țara urmează exemplul altor state europene. Spania și Grecia au propus recent restricții similare pentru minori. Măsurile reflectă o schimbare de atitudine în Europa față de platformele digitale.

Citește și: Cât de eficientă ar fi interdicţia reţelelor sociale pentru adolescenţi?

„Acesta a fost un subiect intens dezbătut la nivel global și european în ultimele săptămâni și luni. Prin acest demers arătăm că ne pasă de copiii noștri”, a declarat Matej Arčon.

Vicepremierul a precizat că legislația va viza rețelele sociale bazate pe distribuirea de conținut. Printre platformele menționate se numără TikTok, Snapchat și Instagram. Scopul declarat al inițiativei este protejarea copiilor și adolescenților. Autoritățile invocă riscurile asociate utilizării excesive a acestor aplicații.

În Spania, guvernul ia în calcul o interdicție pentru copiii sub 16 ani. În Grecia, autoritățile sunt aproape de a anunța o limită de vârstă de 15 ani, potrivit unei surse guvernamentale de rang înalt.

Discuții similare au loc și în alte state europene. Marea Britanie și Franța analizează măsuri mai stricte privind accesul minorilor la rețelele sociale. La nivel global, Australia a făcut deja un pas decisiv. În decembrie, a devenit prima țară care a interzis accesul copiilor sub 16 ani la aceste platforme.