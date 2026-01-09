Spotify a confirmat că reclamele de recrutare ale U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) nu mai sunt difuzate pe platformă, după ce anul trecut compania a fost criticată pentru găzduirea acestora în contextul politicilor de imigrație ale administrației Trump, anunță Variety.

Campania publicitară a atras atenția în octombrie, când s-a aflat că Spotify difuza anunțuri pentru ICE ca parte a unei investiții federale de aproximativ 30 de miliarde de dolari, menită să permită angajarea a cel puțin 10.000 de noi ofițeri de deportare până la finalul anului 2025.

Confirmarea vine pe fondul reacțiilor publice

Confirmarea vine pe fondul reacțiilor publice stârnite de împușcarea mortală a unei femei de către un agent ICE, incident petrecut miercuri la Minneapolis. Un purtător de cuvânt al Spotify a declarat că respectiva campanie publicitară s-a încheiat la sfârșitul anului trecut.

„În prezent, nu există reclame ICE care să ruleze pe Spotify. Reclamele menționate făceau parte dintr-o campanie de recrutare a guvernului SUA, difuzată pe toate marile canale media și platforme”, a precizat reprezentantul companiei.

Anunțurile de recrutare pentru ICE au fost difuzate, începând cel puțin din aprilie anul trecut, pe mai multe platforme, inclusiv Hulu, Max, YouTube și Pandora. Potrivit unui articol publicat de Rolling Stone în noiembrie, Spotify ar fi primit aproximativ 74.000 de dolari de la Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) pentru difuzarea reclamelor, în timp ce Google și YouTube ar fi încasat circa 3 milioane de dolari pentru publicitate în limba spaniolă care promova „auto-deportarea”, conform datelor Equis.

Unii abonați au susținut că și-au anulat conturile în semn de protest

Reclamele ICE de pe Spotify erau difuzate între melodii pentru utilizatorii care folosesc versiunea gratuită a platformei, susținută prin publicitate, și promovau bonusuri de semnare de până la 50.000 de dolari. După ce unii abonați au susținut că și-au anulat conturile în semn de protest, Spotify a declarat pentru Newsweek că „aceste reclame fac parte dintr-o campanie amplă derulată de guvernul SUA pe televiziune, platforme de streaming și canale online” și că ele nu încalcă politicile companiei. Totodată, utilizatorii pot evalua reclamele cu „thumbs up” sau „thumbs down” pentru a-și ajusta preferințele publicitare.

În octombrie, organizația non-profit Indivisible Project a cerut un boicot al Spotify, și a solicitat companiei să înceteze sprijinirea campaniei ICE. Luna trecută, Indivisible Project s-a alăturat organizațiilor Working Families și 50501 Movement pentru a lansa un nou apel la boicot, denumit „Spotify Unwrapped”, ca reacție la campania anuală „Wrapped”, încurajând utilizatorii să își închidă abonamentele.