Startup-ul american Pryzm, care dezvoltă soluții de inteligență artificială pentru achiziții guvernamentale, a obținut o finanțare de 12,2 milioane de dolari într-o rundă seed. Investiția a fost condusă de Andreessen Horowitz, prin fondul său American Dynamism. La rundă au participat și fondurile XYZ Venture Capital, Amplify.LA și Forum Ventures, investitori existenți ai companiei.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit Start-up.ro, Pryzm activează într-un domeniu cu procese administrative complexe și reglementări stricte.

Compania oferă o platformă care ajută agențiile federale americane și contractorii din domeniul apărării să analizeze mai rapid informațiile relevante pentru contractele publice. Soluția utilizează inteligență artificială pentru a agrega și interpreta date publice, care în mod tradițional sunt fragmentate și dificil de analizat.

Startup-ul a fost fondat de o echipă cu experiență în tehnologii de date și sisteme utilizate în sectorul guvernamental. Printre cofondatori se află foști angajați ai companiilor Palantir și Lockheed Martin, cunoscute pentru proiecte în domeniul apărării și securității.

Echipa de fondatori

Pryzm are trei cofondatori: Nick LaRovere, Justin Deckert și David Istrati. Nick LaRovere a lucrat anterior la Palantir. Justin Deckert ocupă poziția de Chief Growth Officer. David Istrati este CTO și cofondator al companiei.

David Istrati este de origine română și a făcut parte anterior din echipa companiei Veridion, unde a lucrat aproximativ un an și jumătate. A absolvit Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București și urmează studii de matematică la Colby College, în Statele Unite. Ceilalți doi cofondatori sunt, de asemenea, absolvenți ai aceleiași universități.

Cum funcționează platforma

Tehnologia dezvoltată de Pryzm adună într-un singur sistem date despre bugete federale, programe guvernamentale și oportunități de contractare. Platforma oferă utilizatorilor o imagine de ansamblu asupra pieței, fără a fi nevoie de căutări manuale în surse multiple.

Prin utilizarea inteligenței artificiale, timpul necesar pentru identificarea și analiza contractelor este redus semnificativ. Procese care înainte necesitau luni pot fi realizate mult mai rapid. Soluția este concepută pentru a sprijini deciziile operaționale într-un mediu în care informația actualizată este esențială.

Reprezentanții companiei afirmă că platforma simplifică accesul la date relevante. „Pryzm transformă procesul de achiziții prin integrarea datelor publice într-o platformă ușor de utilizat”, a transmis echipa într-un comunicat.

Contextul investiției

Fondul American Dynamism, prin care Andreessen Horowitz a condus runda, este orientat către investiții cu impact strategic. Acesta susține companii care dezvoltă tehnologii pentru infrastructură, securitate și capacități guvernamentale ale Statelor Unite.

Pryzm a obținut deja certificări necesare pentru lucrul cu date sensibile, inclusiv IL5 și FedRAMP High. Aceste acreditări permit implementarea soluției în proiecte federale cu cerințe ridicate de securitate cibernetică.

Pașii următori

Startup-ul intenționează să utilizeze capitalul atras pentru extinderea echipei tehnice și dezvoltarea platformei. De asemenea, compania urmărește accelerarea adoptării soluției în proiecte guvernamentale active.

Prin această rundă de finanțare, Pryzm își consolidează poziția într-un sector în care digitalizarea avansează gradual, iar accesul rapid la date rămâne o provocare majoră pentru actorii implicați în achizițiile publice federale.