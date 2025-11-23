Statele Unite riscă să piardă statutul de stat care a „eliminat rujeola” în doar câteva luni, după o creștere alarmantă a numărului de focare și o transmitere care ar putea depăși pragul critic de 12 luni. Avertismentul vine pe fondul celor 45 de focare și peste 1.700 de cazuri confirmate doar în 2025, potrivit datelor Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), anunță LiveScience.

Pe 10 noiembrie, Canada a devenit prima țară din emisfera vestică care a pierdut statutul de eliminare a rujeolei, după ce Organizația Panamericană a Sănătății a stabilit că focarele recente reprezintă o transmitere continuă de peste un an. Același scenariu planează acum asupra Statelor Unite.

Totul a început cu un focar masiv în vestul Texasului, izbucnit în ianuarie 2025. Deși acest focar s-a încheiat, specialiștii susțin că el ar fi declanșat cazuri secundare în Arizona și Utah, unde transmiterea continuă și în prezent. Dacă autoritățile sanitare confirmă legătura epidemiologică între aceste focare, SUA își vor pierde statutul de eliminare în ianuarie 2026.

„Este foarte probabil ca transmiterea începută în Texas să fie considerată continuă pe parcursul a 12 luni”, a explicat dr. Diego Hijano, specialist în boli infecțioase la St. Jude Children’s Research Hospital.

Rujeola revine. O boală extrem de contagioasă, cu riscuri majore

Rujeola, considerată una dintre cele mai contagioase boli infecțioase din lume, provoacă febră, erupții cutanate severe și poate duce la complicații fatale precum pneumonia sau inflamația cerebrală.

Potrivit CDC, între 1 și 3 copii din 1.000 diagnosticați mor în faza acută a bolii. Pentru supraviețuitori, riscurile nu dispar. Infecția poate șterge o parte din memoria sistemului imunitar, și lasă organismul vulnerabil la alte boli. O complicație rară, dar fatală, panencefalita sclerozantă subacută, poate apărea la ani după îmbolnăvire.

Vaccinarea scade sub pragul critic

Pentru a menține rujeola sub control, ratele de vaccinare trebuie să depășească 95%, pragul necesar pentru a opri transmiterea. În prezent, rata națională a vaccinării MMR în rândul copiilor de grădiniță este de doar 92,5%, conform datelor CDC pe anul 2024–2025.

În unele zone, precum comunitatea menonită din vestul Texasului, nivelul vaccinării este mult mai scăzut, fapt care creează „zone” de vulnerabilitate. Aceste comunități nu doar că sunt expuse riscului, dar îngreunează și eforturile epidemiologice.

„Este foarte dificil să identifici și să convingi oamenii să se izoleze sau să accepte vaccinarea post-expunere”, a explicat Amy Winter, cercetător în epidemiologia bolilor infecțioase la Universitatea din Georgia.

În populațiile complet susceptibile, o persoană cu rujeolă poate infecta până la 18 alte persoane.

Confirmarea legăturilor epidemiologice ar putea decide pierderea statutului

Autoritățile sanitare federale și statale analizează în prezent conexiunile dintre focarele din Texas, Arizona și Utah. Testele genetice ale tulpinilor de rujeolă și investigațiile epidemiologice vor stabili dacă transmiterea a fost continuă.

Potrivit New York Times, oficialii discută deja despre posibile legături între focare, iar concluziile ar putea duce la pierderea statutului chiar din ianuarie.

Dintre cazurile confirmate în 2025, 92% sunt la persoane nevaccinate, iar alte 4% la persoane cu doar o doză de MMR, insuficientă pentru protecție completă.

„Dacă nu ridicăm rata de vaccinare, rujeola va găsi mereu un loc să se răspândească”

Specialiștii sunt categorici. Singura cale pentru a evita pierderea statutului și pentru a preveni transmiterea endemică este creșterea acoperirii vaccinale.

„Atâta timp cât nu avem o rată de imunizare peste 95%, vor exista întotdeauna cazuri importate care vor găsi zone vulnerabile în care să se răspândească”, a avertizat dr. Hijano.