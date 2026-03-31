Stație ITP pentru mașinile pasagerilor, deschisă de CNAB la Aeroportul „Henri Coandă”

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat marți, printr-un comunicat transmis Agerpres, că a deschis la Aeroportul „Henri Coandă” o stație ITP proprie, autorizată RAR.

Noua stație este destinată tuturor categoriilor de autovehicule utilizate de pasageri și angajați, dar și autospecialelor, utilajelor și echipamentelor speciale de aerodrom aparținând companiilor care operează pe platforma aeroportuară.

CNAB precizează că tarifele pentru ITP sunt afișate pe site-ul oficial al aeroportului și susține că prețurile practicate sunt cele mai competitive din zonă.

Accesul către stația ITP este semnalizat de pe DN1, locația fiind situată lângă Hala Auto a aeroportului, în apropierea principalului punct de intrare auto pe platforma aeroportuară.