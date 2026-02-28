O stațiune de schi de lângă România atrage nomazi digitali din întreaga lume

Nu este Bali și nici Lisabona. Cea mai atractivă destinație pentru nomazii digitali pare să fie o stațiune de schi din Bulgaria: Bansko.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cu doar 10.000 de locuitori, orașul s-a transformat într-un refugiu pentru lucrătorii remote, oferind combinația ideală de lifestyle montan, infrastructură modernă și taxe atractive.

În ultimii ani, Bansko a dezvoltat trei centre de coworking, cu sute de locuri disponibile, iar conexiunea rapidă la internet a completat oferta pentru profesioniștii care își pot organiza activitatea de oriunde. Rezultatul: sute de familii și tineri din întreaga lume s-au stabilit temporar sau definitiv în oraș, relatează Euronews.

Oscar Train, un danez de 25 de ani, petrece aici aproximativ șase luni pe an de la începutul anului 2021. „Motivul principal nu este doar stilul de viață, ci și taxele. În Bulgaria plătesc aproximativ 15% impozite, inclusiv contribuții sociale, pe când în Marea Britanie ar fi fost 45%, fără contribuții sociale”, explică el pentru AFP.

Iarna, zilele lui încep cu două ore de schi pe cele 75 de kilometri de pârtii din stațiune, iar vara participă la evenimente dedicate nomazilor digitali, precum Nomad Fest, un festival de o săptămână axat pe comunitatea remote.

Bansko este situat la doar două ore de Sofia și două ore și jumătate de coasta greacă. Orașul este înconjurat de izvoare termale și dominat de Muntele Vihren, care se ridică la aproape 3.000 de metri. Pe lângă centrele de coworking, orașul a văzut apariția unor restaurante și cafenele de lux, integrate printre casele tradiționale de piatră și străzile pietruite.

Primarul Stoycho Banenski recunoaște impactul economic pozitiv al noilor locuitori: „Contribuția lor a fost semnificativă, mai ales într-un context în care schimbările climatice amenință practic sporturile de iarnă”.

Pe de altă parte, creșterea prețurilor la locuințe și costul mai ridicat al vieții au stârnit critici. Anne Dupal, o franțuzoaică stabilită aici din 2022, recunoaște: „Există o formă de gentrificare legată de valul de străini”.

Tinerii locali privesc însă lucrurile cu optimism. „Orașul a devenit internațional și tinerii beneficiază de acest lucru”, spune Nikola Kalistrin, 29 de ani, născut și crescut în Bansko.

Astfel, Bansko nu este doar o stațiune de schi, ci un exemplu de cum un mic oraș montan poate deveni un hub global pentru comunitatea nomazilor digitali, combinând lifestyle, infrastructură și oportunități economice.