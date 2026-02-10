STS introduce noi funcționalități serviciului 112: localizare avansată a apelantului și opțiune dedicată persoanelor cu deficiențe de auz

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a prezentat, marţi, un nou sistem de localizare a apelantului la numărul 112, dar şi o opţiune pentru persoanele cu deficienţe de auz de a solicita serviciile de urgenţă, transmite Agerpres.

„În România, serviciul 112 a reuşit tranziţia către Next Generation 112, care ne plasează în topul ţărilor europene care au reuşit să facă un astfel de demers”, a afirmat purtătorul de cuvânt al STS, colonel Cătălin Chirca.

Astfel, a adăugat el, în România este implementată, în premieră în Europa, o soluţie de localizare avansată.

„Cum a fost în arhitectura veche, cea cu 40 de sisteme informatice, doar către operatorii din acel judeţ, prin noua arhitectură, orice operator este disponibil”, a afirmat generalul de brigadă Florin Feticu, şeful departamentului 112 din STS.

Potrivit acestuia, în ceea ce priveşte localizarea, au crescut acurateţea şi rata de succes.

În România sunt implementate cinci metode de localizare a apelurilor de urgenţă, două prin reţea mobilă şi trei la nivelul aparatului mobil. Feticu a spus că, în condiţiile actuale, localizarea nu mai este condiţionată de semnalul telefonului mobil.

„Atâta timp cât s-a putut realiza apelul la 112, (localizarea – n.r.) nu mai este dependentă de un anumit nivel de semnal, este funcţională pentru tehnologia 2G, 4G, 5G, este independentă de tehnologia folosită de reţeaua operatorilor”, a explicat acesta.

De asemenea, a adăugat că la 112 este disponibilă o aplicaţie dedicată, în primul rând, persoanelor cu deficienţe de auz.

„Vorbim de o trecere de la apel de urgenţă voce la comunicaţii de urgenţă care pot fi audio, voce, video sau de tip text sau transmiterea de fişiere”, a arătat Feticu.

Apelul video este dedicat persoanelor cu deficienţe de auz şi este implementat sub formă de pilot în Bucureşti şi Ilfov. Ulterior, va fi extinsă testarea în toată ţara, iar apoi va fi disponibilă pentru toate categoriile de utilizatori. Practic, o persoană cu deficienţă de auz poate apela video serviciul 112, iar mesajele sale şi cele ale operatorilor sunt transmise prin intermediul unui interpret.

Potrivit STS, în prezent, viteza medie de răspuns la un apel la 112 este de şase secunde, iar un operator 112 poate prelua datele unui caz în mai puţin de un minut şi 20 de secunde.

Cătălin Chirca a spus că 2025 este anul în care s-a înregistrat cel mai redus număr de apeluri non-urgente, când nu este necesară intervenţia echipajelor specializate. Totuşi, el a făcut apel la responsabilitate. „Sunt peste 3 milioane de apeluri la 112 în 2025 care nu sunt urgente”, a arătat el.