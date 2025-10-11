STUDIU Majoritatea companiilor pierd bani în primele etape ale implementării inteligenței artificiale

Aproape toate marile companii care au introdus sisteme de inteligență artificială (AI) au înregistrat pierderi financiare la începutul procesului de implementare, potrivit unui sondaj realizat de compania de consultanță EY, transmite Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Studiul evidențiază faptul că aceste pierderi provin în principal din deficiențe de conformitate, rezultate eronate generate de AI, părtinire algoritmică sau perturbări ale obiectivelor de sustenabilitate.

Cercetarea, efectuată în lunile iulie și august 2025, a inclus 975 de directori care coordonează proiecte de AI în companii cu vânzări anuale de peste 1 miliard de dolari, din diferite regiuni ale lumii. Rezultatele arată că pierderile combinate s-au ridicat la aproximativ 4,4 miliarde de dolari, în contextul în care indicatori precum creșterea veniturilor, reducerea costurilor și satisfacția angajaților nu au atins nivelurile prognozate.

Deși aceste rezultate reflectă dificultățile inițiale ale procesului de integrare a AI, majoritatea companiilor chestionate rămân optimiste în privința beneficiilor pe termen lung. „AI îmbunătățește în mod clar eficiența și productivitatea – oamenii fac mai mult, mai repede. Însă valoarea generată întârzie să se vadă deoarece aceste câștiguri sunt reinvestite în volum mai mare de muncă, nu neapărat în reducerea costurilor sau creșterea imediată a veniturilor”, a declarat Joe Depa, directorul global de inovație al EY, într-un mesaj transmis agenției Reuters.

Sondajul a analizat și impactul implementării așa-numitei „inteligențe artificiale responsabile”, un concept promovat de EY care se referă la adoptarea unor politici interne clare de guvernanță, reguli de utilizare și mecanisme de monitorizare a conformității în utilizarea AI. Companiile care au integrat aceste principii în structura lor operațională au raportat performanțe mai bune în ceea ce privește vânzările, economiile de costuri și satisfacția angajaților.

Conform analizei, pierderile nu sunt legate în mod direct de tehnologia AI în sine, ci de modul în care aceasta este implementată și controlată. Probleme precum datele incomplete sau părtinitoare, lipsa unui cadru etic clar ori absența unei supravegheri adecvate pot conduce la decizii automate incorecte, cu impact financiar imediat. În plus, unele companii au raportat dificultăți în adaptarea proceselor interne și în instruirea personalului pentru utilizarea eficientă a sistemelor AI.

Totodată, raportul subliniază că incidentele legate de daune reputaționale sau consecințe juridice au fost semnificativ mai rare comparativ cu pierderile financiare directe. Cu toate acestea, EY avertizează că o abordare lipsită de responsabilitate în implementarea AI poate amplifica riscurile legale și de imagine în viitor, mai ales în contextul noilor reglementări privind utilizarea tehnologiilor automatizate.

Chiar și în fața acestor provocări, companiile continuă să investească în dezvoltarea sistemelor bazate pe inteligență artificială, considerând că beneficiile vor depăși costurile inițiale. EY estimează că, pe măsură ce tehnologiile se maturizează și practicile de guvernanță devin mai consolidate, AI va contribui semnificativ la creșterea eficienței, la inovație și la competitivitatea globală a organizațiilor.