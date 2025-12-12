Comisia elvețiană pentru concurență a lansat o anchetă preliminară pentru a stabili dacă termenii Apple privind acordarea accesului terților la tehnologia NFC pe iPhone încalcă legile antitrust. Potrivit unui comunicat al Secretariatului Comisiei, ancheta examinează dacă aplicațiile rivale de plată mobilă pot concura echitabil cu Apple Pay pentru plățile contactless.

Apple a dat voie dezvoltatorilor la NFC-ul său abia anul trecut

Dispozitivele Android permit terților să utilizeze în mod liber tehnologia NFC, dar Apple a început să permită dezvoltatorilor de aplicații elvețieni să acceseze interfața NFC abia la sfârșitul anului 2024. Autoritatea de reglementare examinează dacă condițiile diferă de cele convenite separat de Apple în UE anul trecut.

După presiuni din partea Comisiei Europene, Apple a acceptat în iulie 2024 să deschidă accesul NFC în întreaga Uniune Europeană, din care Elveția nu face parte. Autoritatea elvețiană de supraveghere a concurenței a purtat discuții cu Apple încă de atunci.

COMCO susține că Apple controlează fiecare aspect al acestui ecosistem, inclusiv accesul la tehnologia standard NFC. Ancheta colectează acum informații de la participanții la piață pentru a decide dacă termenii specifici Elveției ai Apple respectă într-adevăr legislația locală în materie de concurență.