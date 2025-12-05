Lockheed Martin aduce o evoluție majoră celebrului sistem de țintire Sniper, utilizat de peste două decenii de forțele aeriene din întreaga lume. Compania americană a prezentat Sniper Networked Targeting Pod (NTP), un upgrade care transformă un sistem tradițional de țintire într-un adevărat nod de comunicații aeriene de generație viitoare, se arată într-un comunicat emis de Lockheed Martin.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Noul Sniper Networked Targeting Pod (NTP) integrează o stație de bază hibridă care permite procesarea și transmiterea datelor la viteze ridicate, ceea ce transformă un senzor consacrat într-un nod de rețea esențial pentru operațiunile aeriene moderne.

De la senzor de precizie la hub de date pe câmpul de luptă

Cu mai mult de 1.650 de unități livrate și peste cinci milioane de ore de funcționare, modulul produs de Lockheed Martin a devenit standardul global pentru misiuni de recunoaștere, supraveghere și lovituri de mare precizie. Pe baza acestor calități, Lockheed Martin a dezvoltat Sniper NTP, prin adăugarea unei stații de bază hibride cu mai multe legături de date și mai multe procesoare.

Noul sistem nu necesită modificări ale aeronavei, fiind conceput ca un modul plug-and-play care adaugă comunicații sigure și capacitate de procesare direct la marginea operațiunilor.

Stația de bază hibridă folosește o arhitectură flexibilă care poate suporta diverse legături de date și procesoare, inclusiv Multifunction Advanced Datalink (MADL), pentru interoperabilitate cu F-35, și radiouri Mobile Ad-hoc Network pentru rețele mesh rezistente.

În acest fel, Sniper NTP permite aeronavelor de generația a patra să primească și să utilizeze date provenite de la platforme de generația a cincea. Un scenariu evidențiat de companie arată cum un F-35 poate identifica ținte fără a-și compromite camuflajul, în timp ce transmite coordonatele către un F-16 prin intermediul Sniper NTP, pentru ca acesta să poată angaja ținta cu arme cu rază lungă de acțiune. Acest tip de schimb securizat de date este considerat un element critic în conectarea aeronavelor de luptă, a stațiilor terestre, a dronelor, navelor și sateliților.

NTP menține aeronavele de generația a patra relevante

Capacitatea Sniper de a evolua către o utilizare în rețea este posibilă datorită designului său modular și adoptării unei arhitecturi deschise. Lockheed Martin subliniază că NTP oferă o cale rentabilă, care menține aeronavele de generația a patra relevante într-un mediu operațional din ce în ce mai digitalizat. Multe forțe aeriene solicită soluții care să extindă durata de utilizare a acestor platforme fără modificări structurale costisitoare, iar Sniper NTP răspunde tocmai acestei cerințe.

Prin integrarea datelor de la bord cu informații externe, sistemul ajută pilotul să dispună de o imagine mult mai completă a situației tactice. Lockheed Martin anunță că demonstrațiile viitoare vor arăta cum Sniper NTP poate facilita coordonarea între aeronave, partajarea securizată a fișierelor video și transferul dinamic al țintelor. Potrivit companiei, aceste funcții vor contribui la îmbunătățirea identificării țintelor, a conștientizării situației și a procesului decizional în misiuni.