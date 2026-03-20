Majoritatea românilor susțin digitalizarea serviciilor publice și își doresc să interacționeze cu statul exclusiv online, însă sunt nemulțumiți de ritmul în care are loc această transformare, potrivit unui studiu realizat de AtlasIntel pentru Edge Institute, transmis într-un comunicat către TechRider.ro.

Conform datelor, 82,3% dintre respondenți afirmă că principalul avantaj al digitalizării este posibilitatea de a rezolva problemele în relația cu statul fără deplasări la ghișeu.

În același timp, 78,5% consideră digitalizarea un lucru bun sau foarte bun, în creștere față de un studiu anterior realizat în noiembrie 2025.

Cu toate acestea, percepția asupra stadiului actual al digitalizării rămâne critică. Peste 83% dintre respondenți spun că România este doar „puțin” sau „parțial” digitalizată, iar 86,6% apreciază că ritmul transformării este lent sau foarte lent.

Pentru cei mai mulți români, digitalizarea este asociată în primul rând cu economisirea timpului.

Aproape 79,1% dintre respondenți indică acest beneficiu ca fiind cel mai important, urmat de accesul mai rapid la servicii și informații (60,4%) și reducerea birocrației (54,9%).

Datele arată însă că serviciile digitale existente sunt deja utilizate pe scară largă. În ultimul an, 60,2% dintre respondenți au plătit online taxe sau impozite, 49,6% au folosit programări online pentru diverse servicii, iar 32,6% au făcut programări la spitale publice.

Aproximativ 30% spun că au obținut documente de la instituții precum primării sau ANAF în format digital.

În rândul celor care au folosit aceste servicii, nivelul de satisfacție este ridicat: 70,9% se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți de interacțiunile online cu instituțiile publice.

Rezultatul sugerează că problemele țin mai degrabă de extinderea limitată a serviciilor digitale decât de calitatea acestora.

În ceea ce privește prioritățile, românii indică dezvoltarea unei aplicații unice pentru documente personale, utilizabilă atât în relația cu statul, cât și cu mediul privat (53,7%).

De asemenea, sunt considerate esențiale digitalizarea serviciilor medicale, inclusiv programările online și accesul la dosarul medical (50,3%) – și posibilitatea obținerii electronice a actelor (37,8%).

Pe lângă beneficii, respondenții semnalează și riscuri. Peste jumătate (56,9%) se tem de accesul neautorizat la datele personale, iar 44,8% sunt îngrijorați de dificultatea de a distinge între conținut real și cel generat de inteligența artificială.

Studiul indică faptul că digitalizarea este percepută într-un context mai larg de nemulțumire socială. Aproape 75% dintre respondenți consideră corupția principala problemă a României, iar peste 70% cred că sunt necesare schimbări majore.

În acest context, transformarea digitală este văzută nu doar ca un progres tehnologic, ci ca parte a unei reforme mai ample a statului.

Sondajul a fost realizat în perioada 4–10 martie 2026, pe un eșantion de 2.325 de respondenți adulți, având o marjă de eroare de ±2 puncte procentuale, la un nivel de încredere de 95%.