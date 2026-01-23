Președintele Donald Trump a declarat că SUA se retrag din peste 60 de organizații internaționale, inclusiv 32 de agenții ale Organizației Națiunilor Unite (ONU), unele dintre cele mai vechi și mai influente rețele științifice globale. Decizia a stârnit îngrijorare în comunitatea științifică, însă cercetătorii spun că activitatea lor va continua chiar și fără aportul SUA, informează prestigioasa revistă Nature.

Printre organizațiile părăsite se numără Grupul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPCC), care oferă sfaturi țărilor privind cele mai recente cercetări climatice. De asemenea, sunt vizate Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN) și Platforma Interguvernamentală pentru Biodiversitate și Servicii Ecosistemice (IPBES).

Retragerea SUA nu va afecta conținutul sau concluziile publicațiilor

Jim Skea, președintele IPCC, a subliniat că organizația este un „punct unic de întâlnire între știință și politici”, unul care furnizează informații riguroase și bazate pe dovezi decidenților la nivel global. El a adăugat că IPCC va continua să ia decizii prin consens între guvernele membre în cadrul sesiunilor plenare regulate.

SUA se retrag și din Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă, cu sediul în Abu Dhabi, și din Departamentul ONU pentru Afaceri Economice și Sociale, care coordonează colectarea de date privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD). Surse Nature afirmă însă că acest lucru nu va afecta colectarea de date pentru ODD, deoarece acestea sunt obținute din surse publice.

David Obura, biolog marin și președinte IPBES, a declarat că oamenii de știință, factorii de decizie și comunitățile locale din SUA au fost printre cei mai activi contribuabili la activitatea platformei, iar vestea retragerii este „profund dezamăgitoare”. Totuși, el precizează că rapoartele IPBES se bazează pe date open-source, astfel că retragerea SUA nu va afecta conținutul sau concluziile publicațiilor.

Nu este vorba doar despre bani

SUA contribuie cu aproximativ o cincime din bugetul ONU, puțin mai puțin decât ponderea sa în economia globală. Totuși, după cum subliniază antropologul Sera Young de la Universitatea Northwestern, efectul retragerii nu este doar financiar. Este și un mesaj de izolare și egoism, care poate afecta relațiile internaționale.

Decizia SUA a stârnit surprindere în rândul cercetătorilor, mai ales că printre organizațiile vizate se află unele cu bugete relativ mici, precum Global Forum on Cyber Expertise (GFCE), descris ca „centrul global pentru expertiza în securitate cibernetică”. GFCE ajută țările să își protejeze infrastructura digitală, iar reducerea sprijinului american ar putea afecta și interesele proprii ale SUA, avertizează experți.

Retragerea nu este completă

În același timp, SUA rămâne membru în organizații internaționale esențiale, precum FMI, Organizația Mondială a Comerțului și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, precum și în convențiile ONU pentru protecția speciilor pe cale de dispariție și a animalelor migratoare.

Maria Ivanova, directoarea Școlii de Politici Publice de la Northeastern University, subliniază că SUA nu se retrage din ONU în totalitate, ci doar din anumite agenții. „Sistemul ONU este conceput să reziste unor astfel de retrageri”, spune ea, adăugând că Obiectivele de Dezvoltare Durabilă nu vor dispărea, fiind deja integrate în practici naționale și instituționale, inclusiv în SUA.

„ODD reflectă valori fundamentale, precum viața, libertatea și căutarea fericirii, care fac parte și din Declarația de Independență a SUA”, a concluzionat Ivanova.