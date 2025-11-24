Autoritățile din Taiwan au deschis o anchetă privind un fost executiv al TSMC, Wei-Jen Lo, care s-a alăturat recent companiei americane Intel, pe fondul suspiciunilor că ar fi putut transfera date sensibile despre tehnologia avansată de fabricare a cipurilor către noul angajator, informează autoritățile taiwaneze și presa locală, citate de Reuters.

Potrivit rapoartelor publicate de mass-media taiwaneză, inclusiv Liberty Times, Lo a fost responsabil de dezvoltarea tehnologiilor de fabricație de cipuri de la 2 nanometri la 5 nanometri și ar fi preluat informații ale companiei înainte de a se muta la Intel în luna octombrie. Lo nu a oferit declarații oficiale până în prezent.

Biroul Procurorilor Superiori din Taiwan a deschis un dosar pentru a investiga situația

Biroul Procurorilor Superiori din Taiwan a confirmat că a luat la cunoștință rapoartele mass-media și a deschis un dosar pentru a investiga situația, însă nu a fost depusă încă nicio plângere sau acuzare oficială.

Ministrul Economiei din Taiwan, Kung Ming-hsin, a precizat că guvernul urmărește îndeaproape cazul din perspectiva securității naționale, care include protecția tehnologiilor avansate de semiconductori. „Ministerul Afacerilor Economice va coopera cu procurorii, explicând mecanismele de control existente pentru tehnologiile-cheie și evaluând dacă există riscuri legate de securitatea națională”, a declarat ministrul.

Guvernul taiwanez va monitoriza, de asemenea, dacă această situație ar putea afecta industria semiconductorilor din Taiwan sau relațiile acesteia cu clienții internaționali. TSMC nu a oferit un comentariu oficial, iar Intel nu a confirmat public numirea lui Lo și nu a răspuns solicitărilor de declarații.

Wei-Jen Lo a petrecut 21 de ani la TSMC

Surse apropiate situației au precizat că Lo lucrează în prezent la Intel și raportează direct CEO-ului Lip-Bu Tan. Wei-Jen Lo a petrecut 21 de ani la TSMC, și s-a retras anul acesta din funcția de vicepreședinte senior pentru dezvoltarea strategiei corporative. Anterior, el a condus cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor avansate, contribuind la producția de masă pentru procesele de fabricație de 5 nm, 3 nm și 2 nm, și a consolidat colaborarea cu furnizorii.

Înainte de a se alătura TSMC în 2004, Lo a lucrat timp de 18 ani la Intel, acolo unde a ocupatd funcția de director pentru dezvoltarea tehnologică și a condus unitatea de producție Intel din Santa Clara, California.