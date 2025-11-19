Ţările de Jos renunţă la controlul producătorului de cipuri Nexperia, a anunţat miercuri ministrul Afacerilor Economice, Vincent Karremans, după discuţii constructive cu China, o decizie care atenuează deficitul de aprovizionare din industria auto, transmit DPA şi Reuters, potrivit Agerpres.

Beijingul emisese o decizie care blochează Nexperia, un producător olandez de cipuri deţinut de compania chineză Wingtech Technology Co, să exporte produse fabricate la uzinele sale chineze, după ce anterior Ţările de Jos au preluat controlul asupra companiei Nexperia, utilizând o serie de prevederi de urgenţă care îi permit să îşi protejeze producţia strategică.

Ulterior, China a relaxat măsurile impuse Nexperia, iar Ministerul Comerţului a anunţat într-un comunicat că va permite livrările de componente de uz civil.

Vincent Karremans a declarat miercuri că suspendarea intervenţiei guvernamentale reprezintă un gest de bunăvoinţă, iar discuţiile vor continua.

„Avem o atitudine pozitivă faţă de măsurile luate deja de autorităţile din China pentru a asigura aprovizionarea cu chipuri a Europei şi a restului lumii”, a precizat oficialul din Ţările de Jos.

Deşi cipurile Nexperia nu sunt considerate de ultimă generaţie, ele au un rol critic în lanţul de aprovizionare din industria auto.

Facilitatea Nexperia din China este responsabilă pentru aproximativ jumătate din vânzările Nexperia anterioare crizei.