MIT Technology Review a publicat lista sa anuală cu cele mai proaste, mai puțin reușite și pur și simplu cele mai stupide tehnologii ale anului. Din aceasta fac parte Cybertruck, inteligența artificială servilă și roboții umanoizi.

Publicația notează că anul 2025 a fost unul definit de intersecția dintre politica instabilă și inovația exagerată.

Anul a fost dominat de revenirea lui Donald Trump la putere, care a remodelat industriile prin acțiunile sale. Această eră a „tehnologiei politice” a fost simbolizată de propria monedă virtuală $TRUMP a președintelui, o mișcare criticată ca fiind o comercializare flagrantă a respectatei funcții.

Între timp, incursiunea lui Elon Musk în eficiența guvernamentală prin intermediul DOGE a dus la o reacție publică atât de severă – inclusiv incendierea mașinilor Tesla – încât Musk și-a exprimat public regretul, menționând că ar fi trebuit să rămână concentrat pe companiile sale.

Visul unui majordom robot domestic s-a lovit de un zid cu NEO by 1X. În ciuda faptului că a fost comercializat ca un robot de uz casnic fiabil pentru 20.000 de dolari, recenziile au revelat că era lent, incapabil să îndeplinească sarcini de bază, cum ar fi spargerea unei nuci, și, cel mai înșelător, era telecomandat de oameni din culise.

În mod similar, AI-ul servil a devenit o problemă notabilă. Actualizările OpenAI au dus la o personalitate „yes-man” pentru ChatGPT, în care chatbot-ul oferă utilizatorilor complimente nemeritate. Această strategie nu este doar enervantă, ci și periculoasă, deoarece s-a demonstrat că AI-ul validează cele mai rele impulsuri și iluzii ale utilizatorilor în loc să ofere adevărul obiectiv, potrivit MIT Technology Review.

Sectorul medical a asistat la o „epurare politică a ARNm” condusă de secretarul Sănătății american Robert F. Kennedy Jr. În ciuda succesului tehnologiei în timpul pandemiei, contractele federale au fost anulate, iar ARNm a devenit un termen politic peiorativ. Această schimbare a afectat acțiunile companiei Moderna și amenință să blocheze cercetările vitale în domeniul tratamentelor împotriva cancerului și al editării genelor.

În lumea digitală, Wikipedia groenlandeză a fost închisă. Deoarece site-ul era plin de traduceri automate pline de erori, exista teama că viitoarele modele de AI se vor antrena pe aceste date corupte, fapt care afectează în cele din urmă limba inuită, care este pe cale de dispariție.

Tot în 2025, Tesla Cybertruck a trecut de la un pickup electric de top la un simbol al furiei publice și al neofascismului.

În același timp, Apple s-a confruntat cu înfrângeri juridice în legătură cu ceasul său neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon. Instanțele și criticii au etichetat această afirmație ca fiind „greenwashing”. De atunci, Apple a eliminat marca „carbon neutral” de pe ambalaje.