2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Vă mai amintiți funcția „ciupește” de pe Facebook? Ei bine, conducerea o vrea înapoi

George Radu
7 septembrie 2025
Funcția „poke” Facebook
Facebook Poke” by BeFitt is licensed under CC BY-NC-ND 2.0
Tehnic vorbind, „poke-ul” (ciupește) nu a dispărut niciodată de pe Facebook. Funcția clasică, introdusă în primii ani ai rețelei, le permite utilizatorilor să atragă atenția unui prieten printr-un fel de „ciupitură” virtuală. Deși părea uitată de mult, Meta a observat în ultima vreme o creștere a utilizării sale în rândul tinerilor, motiv pentru care a decis să o facă mai vizibilă în platformă, relatează TechCrunch.

Acum, utilizatorii pot să-și „ciupească” prietenii apăsând pe un buton dedicat, aflat direct pe profilul lor de Facebook. Destinatarul primește o notificare, iar pe pagina facebook.com/pokes oamenii pot vedea cine i-a „atins” virtual, pot găsi prieteni de „ciupit” și își pot urmări „numărătoarea poke-urilor”. Fiecare interacțiune crește acest scor, iar dacă nu vor să răspundă, utilizatorii pot respinge notificarea.

După modelul Snapchat și TikTok

Meta speră să stimuleze interacțiunile prin mecanisme asemănătoare celor care fac Snapchat Streaks sau TikTok Streaks atât de populare… și controversate. La creșterea numărului de poke-uri, lângă numele prietenilor pot apărea simboluri precum emoji-ul „foc” 🔥 sau „100”.

Funcția e gândită mai ales pentru publicul tânăr, obișnuit cu elementele de joc integrate în aplicațiile sociale. Astfel de funcții au fost însă criticate pentru natura lor capabilă să ea dependență, ea fiind chiar subiect de investigații și procese.

O strategie pentru a cuceri tinerii

Nu e prima dată când Meta testează revenirea „poke-ului”. În martie 2024, compania a anunțat că a simplificat accesul la pagină prin căutare, ceea ce a dus la o creștere de 13 ori a utilizării funcției în luna următoare.

Meta nu a explicat niciodată clar la ce ar trebui folosit un „poke”. Pentru unii e o modalitate de a flirta, pentru alții un simplu mod de a atrage atenția sau chiar de a enerva pe cineva.

Chiar dacă numărătoarea „poke-urilor” nu va deveni probabil la fel de populară ca „streak-urile”, includerea ei arată că Facebook încearcă din nou să câștige un public tânăr. Rețeaua, deși rămâne o sursă majoră de profit pentru Meta, este tot mai puțin atractivă pentru generațiile noi.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

