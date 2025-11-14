Google lansează funcția de înregistrare a apelurilor pe unele telefoane din seria Pixel

Dacă aveți unul dintre cele mai noi telefoane marca Google, atunci este posibil să aveți acces și la funcția Call Notes de înregistrare a apelurilor. TechRadar relatează că funcția este disponibilă la scară largă, iar aceasta poate înregistra, dar și transcrie cu ajutorul inteligenței artificiale apelurile și să le rezume.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Funcția, disponibilă de la Google Pixel 6 în sus

Pentru a avea disponibilă funcția, trebuie să aveți un telefon mai nou de Google Pixel 6. Pe urmă, trebuie să aveți instalată versiunea Android 14 sau mai sus și de cea mai recentă versiune a aplicației Telefon. Pentru a o activa, deschideți aplicația Telefon, intrați în setări și selectați Înregistrare apeluri (Call Recording).

Pe acest ecran veți găsi câteva opțiuni, inclusiv una pentru a activa înregistrarea apelurilor și alta pentru a înregistra automat apelurile cu persoane care nu sunt în agenda de contacte. De asemenea, puteți alege să înregistrați automat apelurile de la anumite numere și puteți gestiona dacă și când înregistrările sunt șterse automat.

După ce atingeți butonul Înregistrare apel, va apărea un numărător invers, urmat de un mesaj care informează toți participanții la apel că acesta este înregistrat. Pentru a opri înregistrarea în timpul apelului, apăsați butonul Oprire (Stop) din meniul Call Assist. Pentru a reda înregistrarea după apel, o veți găsi în fila Acasă (Home) a aplicației Telefon.