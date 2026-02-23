TelePaws lansează în România primul produs de asigurare integrată pentru animale și se extinde în Italia. INTERVIU cu Dr. Ștefan Vâju, CEO & cofondator

TelePaws, platforma care revoluționează modul în care ne îngrijim animalele de companie, anunță două vești importante: lansarea primului produs de embedded pet insurance în România și extinderea serviciilor în Italia, alături de medici veterinari locali, în martie 2026. CEO & cofondatorul companiei, Dr. Ștefan Vâju, a explicat pentru Pets&Cats ce înseamnă aceste noutăți pentru stăpânii de animale și pentru piața europeană.

TelePaws lansează asigurarea integrată pentru animale

TelePaws introduce conceptul de embedded insurance, adică o asigurare integrată direct în platformă. Nu mai este nevoie să cauți un broker sau o aplicație separată: atunci când programezi o consultație, înregistrezi animalul sau folosești platforma, asigurarea apare natural în flux. Cu doar câteva click-uri, planul este activ, iar TelePaws gestionează totul, de la dosar la decontare.

Piața globală a asigurărilor pentru animale va depăși 25 miliarde de dolari, iar România se află într-un moment de tranziție. Potrivit lui Dr. Vâju, asigurarea este atât un act de grijă și responsabilitate, cât și un instrument practic pentru stăpânii de animale, oferind acoperire pentru consultații, urgențe, analize și intervenții chirurgicale. Planurile încep de la câteva zeci de lei pe lună, făcând protecția accesibilă tuturor.

