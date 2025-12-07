Numărul elevilor care lipsesc de la mai mult de jumătate din ore s-a triplat în Anglia după pandemia de COVID-19, dar o școală din Manchester a găsit o metodă inedită pentru a rezolva problema: recompense atractive și tombole cu premii mari, relatează The Times.

Școala a introdus o strategie bazată pe recompense, oferind elevilor posibilitatea de a câștiga premii substanțiale precum televizoare cu diagonala de 40 de inchi, biciclete sau vouchere cadou de 100 de lire sterline.

Directorul școlii, Scott Fletcher, care a lansat schema în 2022, a dezvăluit că, în perioadele cu prezență scăzută, au fost acordate zece televizoare în zece zile, pur și simplu ca premii zilnice pentru cei prezenți.

Această abordare a dus la o transformare a prezenței la cursuri în ultimii doi ani. Rata de absenteism persistent (elevii care lipsesc cel puțin o zi la fiecare două săptămâni) a școlii aproape s-a înjumătățit, scăzând de la 20% la 10,5%. Prin comparație, multe școli din zone defavorizate au înregistrat rate de absenteism persistent între 40% și 50% în 2024-2025.

Tombolele sunt organizate în mod obișnuit în perioadele cu risc crescut de absenteism, cum ar fi primele și ultimele săptămâni ale unui semestru. Pentru a se înscrie, elevii acumulează puncte de merit pentru comportament bun, atitudine pozitivă sau prezență exemplară. Cu aceste puncte de merit, ei pot achiziționa bilete la tombolă sau diverse articole din „magazinul de recompense” al școlii, care este reaprovizionat zilnic. Printre premiile disponibile se numără tablete, jucării de pluș, articole de papetărie și carduri de fotbal.

Toate premiile sunt finanțate integral din bugetul școlii. Scott Fletcher a explicat că premiile nu sunt destinate doar copiilor, ci și familiilor: „Când duc acasă acele televizoare de 40 de inchi, le pun în sufragerie și contribuie la experiența de viață a familiei”.

Școala recunoaște că barierele financiare din cartier sunt o problemă, motiv pentru care recompensele sunt folosite pentru a face accesibile experiențe memorabile fără costuri. De exemplu, 50 de puncte de merit pot fi schimbate pe o masă gratuită la un restaurant local preferat de elevi.

Pe lângă sistemul de recompense, personalul școlii abordează activ cauzele profunde ale absenteismului. Profesorii contactează părinții, inclusiv seara târziu și dimineața devreme, pentru a identifica și elimina obstacolele care îi împiedică pe elevi să vină la școală, cum ar fi anxietatea legată de schimbarea grupei de matematică sau lipsa banilor pentru transportul școlar sau prânz.