Meta va oferi în curând utilizatorilor de Instagram și Facebook din Uniunea Europeană opțiunea de a limita reclamele personalizate, într-un efort de a se conforma regulilor tehnologice ale blocului comunitar, anunță The Verge.

Comisia Europeană a anunțat că noile opțiuni privind publicitatea vor fi introduse în ianuarie 2026 și că aceasta este „prima dată când o asemenea alegere este oferită pe rețelele sociale ale Meta”.

„Meta le va oferi utilizatorilor o alegere reală între: a consimți la partajarea tuturor datelor lor și a vedea publicitate complet personalizată, sau a opta pentru partajarea unui volum mai mic de date personale, pentru o experiență cu publicitate personalizată într-o măsură mai limitată”, a transmis Comisia Europeană.

Aceste schimbări viitoare sunt rezultatul unui „dialog strâns” între UE și Meta, iar blocul comunitar va evalua adoptarea și impactul asupra utilizatorilor al noului model de reclame după lansarea sa de luna viitoare.

Cum s-a ajuns aici

Noile opțiuni de publicitate sunt introduse ca răspuns la amenda de 200 de milioane de euro aplicată companiei Meta în aprilie pentru încălcarea Digital Markets Act (DMA), care impune ca utilizatorii să aibă posibilitatea de a limita cât de multe date personale sunt folosite pentru publicitate.

Penalizarea a fost emisă după ce Facebook și Instagram i-au obligat pe utilizatori fie să plătească un abonament pentru a elimina reclamele, fie să-și dea consimțământul ca datele lor personale să fie folosite în versiunile cu reclame ale platformelor.