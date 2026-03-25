Washington-ul dă semnalul unei alianțe istorice între sectorul politic și giganții din tehnologie. Mark Zuckerberg (Meta), Larry Ellison (Oracle) și Jensen Huang (Nvidia) sunt numele sonore care vor face parte din consiliul tehnologic format de președintele Trump.

Misiunea lor? Să ghideze Administrația în labirintul reglementărilor pentru inteligența artificială și alte tehnologii de frontieră.

O schimbare radicală de paradigmă

Dacă primul mandat al lui Trump a fost marcat de tensiuni, boicoturi și demisii răsunătoare din partea liderilor corporativi, peisajul actual arată complet diferit. Astăzi, liderii celor mai influente companii din lume par dispuși să colaboreze direct cu Casa Albă.

Conform unui oficial de la Washington, citat de The Wall Street Journal, președintele va anunța oficial miercuri o primă listă de 13 membri.

Pe lângă trio-ul menționat, grupul îi include pe Sergey Brin, cofondatorul Google, și pe Michael Dell, fondatorul Dell Technologies. În total, consiliul — cunoscut sub numele de PCAST (Presidents’ Council of Advisors on Science and Technology) — ar putea ajunge la 24 de membri, conform unui ordin executiv recent.

Cine trage sforile în „Epoca de Aur a Inovării”

Consiliul va fi condus de două figuri-cheie în ecosistemul de consultanță al lui Trump: David Sacks, actualul „țar” al Casei Albe pentru AI și crypto, și Michael Kratsios, un veteran al politicii tehnologice.

Miza este uriașă: transformarea Statelor Unite într-un lider incontestabil în domeniul inteligenței artificiale și al monedelor virtuale.

Casa Albă a subliniat clar într-un comunicat că PCAST va analiza „oportunitățile și provocările pe care tehnologiile emergente le prezintă pentru forța de muncă americană”, totul pentru a asigura prosperitatea în ceea ce administrația numește deja „Epoca de Aur a Inovării”.

Declarații și interese: Ce spun protagoniștii

Interesul marilor companii nu este doar de consultanță, ci și unul strategic. Meta Platforms, de exemplu, a susținut financiar proiecte personale ale președintelui, inclusiv renovarea unei săli de recepții la reședința acestuia, un gest făcut și de Jensen Huang în nume personal.

Reacțiile liderilor din tech au fost prompte și diplomatice:

Mark Zuckerberg: „Statele Unite au oportunitatea de a conduce lumea în domeniul AI. Sunt onorat să mă alătur consiliului președintelui și să lucrez cu alți lideri din industrie pentru a ajuta la realizarea acestui obiectiv.”

Michael Dell: Acesta a declarat că abia așteaptă să colaboreze pentru „a promova politici care să consolideze competitivitatea americană și securitatea națională”.

Context: O tradiție continuată, dar cu alte mize

Deși consilii de acest tip au existat și sub administrațiile Bush, Obama sau Biden, actuala componență a PCAST subliniază o prioritate clară pentru Trump: rezultate economice imediate și dominanță tehnologică.

În primul său mandat, președintele a așteptat până în al treilea an pentru a forma un grup similar, iar membrii de atunci nu aveau notorietatea globală a celor de acum.

Astăzi, prezența unor „grei” precum Huang sau Zuckerberg indică faptul că Silicon Valley și Washington-ul au găsit, în sfârșit, un teren comun de discuție.