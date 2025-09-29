VIDEO China dă în folosinţă cel mai înalt pod din lume / Grand Canyon Huajiang stă la 625 de metri deasupra unui defileu

Autorităţile chineze au dat în folosinţă, în weekend, ceea ce prezintă drept cel mai înaltă pod din lume, la 625 de metri deasupra unui defileu, în provincia Guizhou (sud), potrivit presei de stat, relatează AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Podul Grand Canyon de la Huajiang îl depăşeşte ca înălțime pe cel de la Beipanjiang, la 565 de metri deasupra aceluiaşi râu, situat la aproximativ 100 de kilometri distanţă, în aceeaşi provincie, potrivit agenţiei oficiale chineze de presă China Nouă. Cel din urmă a fost deschis circulaţiei în 2016.

🇨🇳 VIDEO: The world's highest bridge opens in China



China's Huajiang Grand Canyon Bridge – the world's highest from ground level – officially opens to traffic in southern Guizhou province. Previously recorded footage shows the bridge towering 625 metres (2,051 feet) above a… pic.twitter.com/4tMPXqTckv — AFP News Agency (@AFP) September 28, 2025

Vehicule au început să circule duminică pe pod, cu o lungime de 1.420 de metri, susţinut de piloni care se ridică în nori, potrivit unor imagini filmate cu drone şi difuzate de televiziunea de stat. Ingineri, oficiali locali şi curioşi atraşi de ceremonie şi-au exprimat în presă mândria faţă de rezultatul a trei ani lucrări.

”Deschiderea Podului Grand Canyon de la Huajiang reduce de la două ore la două minute timpul între cele două coaste” ale defileului, a declarat Zhang Yin, şefa departamentului Transporturilor în provincie.

Ea a evocat de asemenea câştigul pe care urmează să-l aducă darea în folosinţă a podului dezvoltării economice şi sociale. Darea în folosinţă a acestei legături rutiere este o nouă dovadă a investiţiilor masive ale Chinei în infrastructuri mari de-a lungul unor decenii caracterizate de o creştere economică rapidă şi de urbanizare. În provincia accidentată Guizhou se află aproape jumătate dintre cele mai înalte 100 de poduri din lume, potrivit Chinei Noi.

Cel mai mare pod din lume ca înălţime structurală – şi nu verticală, între tablier şi cel mai jos punt de dedesubt – rămâne Viaductul Millau, în sudul Franţei, cu 343 de metri.