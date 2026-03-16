Timișoara devine primul oraș din România în care radarele fixe sunt integrate în Sistemul e-Sigur, iar șoferii prinși că depășesc viteza legală vor primi amenda direct prin poștă.

Testele pentru noul sistem încep chiar de astăzi, iar primele sancțiuni ar putea fi trimise în câteva zile, potrivit Digi24.

Autoritățile spun că problema indisciplinei în trafic este una serioasă. Datele adunate până acum arată că numai în Timișoara sunt înregistrate, lunar, aproximativ 20.000 de treceri pe roșu la semafor.

În oraș există deja sute de camere de supraveghere și radare care pot înregistra abateri. Până acum însă acestea nu puteau genera automat amenzi, deoarece sistemele nu erau compatibile cu infrastructura informatică a Ministerului Afacerilor Interne.

Situația s-a schimbat recent.

Deocamdată, noile radare sunt montate în două intersecții din oraș.

Dacă proiectul funcționează, autoritățile spun că sistemul ar putea fi extins în toate intersecțiile aglomerate.

Pe stradă, reacțiile șoferilor sunt împărțite.

„Treceau băieții de sărea praful de pe mașini. Sunt obișnuit să circul legal, că îmi plac banii să rămână la mine, nu la alții”, spune un șofer din Timișoara.

Alții văd măsura ca pe una necesară pentru disciplinarea traficului. „Foarte bună, normal. În general, e indicat să fie”, spune un alt participant la trafic.

Nu toată lumea este însă încântată de noile radare.

„Foarte rău. Știam că nu sunt în funcțiune și era mai ok, dar acum nu știu… O să am grijă, da”, spune o șoferiță.

Autoritățile locale spun că măsurile sunt necesare pentru a reduce numărul încălcărilor de reguli în trafic.

„Avem un fenomen generalizat de indisciplină în trafic, în primul rând din cauza faptului că nu există măsuri punitive și de control asupra indisciplinei în trafic”, afirmă viceprimarul municipiului Timișoara, Ruben Lațcău.

După finalizarea testelor și verificărilor metrologice, radarele vor fi conectate complet la sistemul e-Sigur, iar șoferii care depășesc viteza legală vor începe să primească amenzi prin poștă, direct la domiciliu.