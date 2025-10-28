Trei autorități de reglementare se pregătesc de tăieri de cheltuieli / ANRE, ASF și ANCOM susțin că măsurile vor duce la reducerea performanței

Trei agenții guvernamentale sunt obligate să reducă din cheltuieli, potrivit legii impuse de Guvernul României, dar avertizează că măsurile de austeritate le vor afecta performanța. Potrivit Digi24, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) urmează să vină cu propriile planuri de reducere a costurilor.

Instituțiile susțin că au făcut deja reorganizări

Toate cele trei autorități de reglementare fac referire la faptul că, în 2024 mai ales, au făcut deja reorganizări și, implicit, au redus costurile de operare. ANRE susține într-un raport al agenției că autoritatea „va ține cont de actele deja emise, acte care, în esență, respectă criteriile de departajare definite de noul cadru de reglementare”.

Totuși, nu este clar care este numărul de angajați care vor fi disponibilizați. Potrivit ANRE, există 349 de posturi în agenție, dintre care 124 sunt de suport și 225 de specialitate. Autoritatea transmite că vor exista „58 posturi suport (funcții de conducere și execuție) și 231 de posturi de specialitate (funcții de conducere și execuție)”. Concret, reducerea se va vedea la funcțiile de suport, pe când posturile de specialitate vor fi suplimentate cu 8 posturi.

ASF: Austeritatea va avea „un impact negativ asupra atribuțiilor”

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) are în plan să reducă 80 de posturi din totalul de 544, ajungând la 464 de angajați până la 1 ianuarie 2026. Totodată, agenția urmează să înceteze contractele celor care cumulează pensia cu salariul și să blocheze detașările.

În raportul prezentat Parlamentului, autoritatea care este responsabilă de monitorizarea pieței de RCA subliniază că măsurile de austeritate vor avea „un preconizat impact negativ asupra menținerii la un înalt standard de calitate a realizării atribuțiilor esențiale”.

„(…) A.S.F. este obligată să inițieze o serie de măsuri ce vor avea drept consecință restructurarea organigramei, afectarea proceselor interne și redefinirea funcțiilor-cheie de supraveghere, cu un preconizat impact negativ asupra menținerii la un înalt standard de calitate a realizării atribuțiilor esențiale (…), în contextul noilor provocări tehnologice și de reglementare”, se arată într-un raport al ASF.

Și ANCOM anunță că, din cele 736 de posturi existente, va tăia 160 dintre ele, aproape o treime din ele fiind vacante. Însă, potrivit raportului ANCOM, autoritatea precizează că demnitarii și angajații acestora vor rămâne pe posturi, dar și că 15 posturi de conducere vor fi desființate.