Trump semnează ordinul pentru vânzarea TikTok către investitori americani, acord evaluat la 14 miliarde de dolari / Algoritmul va fi controlat exclusiv de noua companie / Oracle va supraveghea operațiunile din SUA

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat joi un ordin executiv prin care oficializează transferul operațiunilor TikTok din SUA către investitori americani și internaționali, separând astfel platforma de compania-mamă chineză ByteDance. Acordul vine ca urmare a unei legi adoptate în 2024 care prevedea interzicerea aplicației pe teritoriul american dacă nu era vândută unui proprietar din SUA, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Trump a precizat că a discutat cu președintele Chinei, Xi Jinping, iar acesta și-ar fi dat acordul pentru tranzacție. „Am vorbit cu președintele Xi și el a spus: «Mergeți înainte cu asta»”, a declarat Trump într-o conferință de presă la Casa Albă. „Aceasta va fi operată în totalitate de americani.”

Potrivit vicepreședintelui JD Vance, noua companie americană care va administra TikTok va fi evaluată la aproximativ 14 miliarde de dolari. Această sumă este mult sub valoarea totală a ByteDance, estimată la aproximativ 330 de miliarde de dolari. Prin comparație, Meta, compania care deține Facebook și Instagram, este evaluată la circa 1,8 trilioane de dolari.

Conform planului, investitorii americani vor deține circa 80% din noua entitate, în timp ce ByteDance și investitorii chinezi vor păstra mai puțin de 20%. Compania va fi administrată de un consiliu de șapte membri, dintre care șase vor fi americani, selectați dintre experți în securitate cibernetică și securitate națională.

Un element esențial al tranzacției privește algoritmul de recomandare al TikTok, considerat cea mai valoroasă resursă a aplicației.

Ordinul executiv prevede că acesta va fi recalibrat, operat și monitorizat de noua companie americană, fără acces pentru ByteDance sau oficialii chinezi. Oracle, gigantul software american, va fi principalul investitor și va supraveghea operațiunile din SUA, asigurând servicii de cloud pentru stocarea datelor utilizatorilor și controlul asupra algoritmului.

Pe lângă Oracle și cofondatorul său Larry Ellison, Trump a menționat alți investitori importanți, printre care Rupert Murdoch, fondatorul imperiului media News Corp, și Michael Dell, CEO-ul Dell Technologies. „Investitori grozavi. Cei mai mari. Nu există mai mari de atât”, a spus Trump.

Tranzacția pune capăt unei perioade de incertitudine juridică pentru una dintre cele mai populare aplicații din SUA, folosită de aproximativ 170-180 de milioane de americani. Trump a afirmat că TikTok a avut un rol semnificativ în campania sa din 2024, când a câștigat alegerile prezidențiale, menționând și cei peste 15 milioane de urmăritori ai contului său personal. „Tinerii au ținut cu mine să salvez TikTok”, a declarat președintele. El l-a creditat și pe activistul conservator Charlie Kirk, ucis la începutul acestei luni, pentru ideea de a intra pe platformă: „Charlie m-a ajutat mult. Mi-a spus: «Ar trebui să intri pe TikTok».”

Anterior, Trump sugerase că guvernul SUA va primi o taxă suplimentară de la investitorii americani pentru negocierea acordului, dar joi a precizat că statul va încasa doar taxele obișnuite. „Vom face bani și vom obține foarte mulți bani din taxe”, a spus el.

Congresul american a votat în 2024, cu o largă majoritate, obligarea ByteDance să vândă TikTok sau să accepte interzicerea aplicației, pe fondul temerilor privind confidențialitatea datelor și posibilele influențe din partea guvernului chinez. Curtea Supremă a confirmat decizia în ianuarie 2025. Pe durata mandatului său, Trump a amânat în repetate rânduri aplicarea interdicției, iar noul ordin executiv, denumit „Saving TikTok”, confirmă că tranzacția reprezintă o „cedare calificată” și „rezolvă” preocupările de securitate națională.

Finalizarea transferului către noua companie americană este așteptată în următoarele 120 de zile, timp în care se vor stabili detaliile legate de structura acționariatului și implementarea tehnică a algoritmului.