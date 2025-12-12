Uber ajunge într-un nou oraș din România / Aplicația de ride-sharing se lansează în Călărași

Aplicația americană de transport Uber se lansează într-un nou oraș din România. StartupCafe.ro transmite că aplicația de ride-sharing va fi disponibilă și în Călărași, compania extinzându-și astfel prezența în 36 de orașe de la noi din țară.

La fel ca în toate celelalte orașe din România în care este disponibilă aplicația, Uber colaborează în Călărași exclusiv cu șoferi licențiați. Compania lansează serviciul UberX, cel mai popular serviciu al său. Momentan nu se știe când sau dacă celelalte opțiuni ale Uber vor fi disponibile.

„Fiecare oraș nou în care ne lansăm ne consolidează misiunea de a face transportul de zi cu zi mai simplu, mai sigur și mai accesibil. Suntem încântați să lansăm Uber în Călărași și să sprijinim nevoile de mobilitate ale oamenilor care trăiesc și lucrează aici”, a declarat Ana Maria Borlovan, General Manager Uber România, conform StartupCafe.ro.

Aplicația include mai multe opțiuni de siguranță pentru pasageri, precum partajarea detaliilor cursei cu persoanele apropiate, verificarea prin cod PIN, înregistrarea audio, butoane de urgență și altele.