Comisia Europeană a anunțat declanșarea unei investigații antitrust împotriva Meta, în urma deciziei companiei de a restricționa accesul chatbot-urilor AI rivale pe platforma WhatsApp. Ancheta vizează modificarea politicii API (interfață de programare a aplicațiilor) de business a WhatsApp, care interzice distribuirea chatbot-urilor de uz general dezvoltate de terți. Măsura intră în vigoare din ianuarie.

Potrivit Comisiei, noua politică ar putea limita accesul furnizorilor independenți de soluții AI la utilizatorii din Spațiul Economic European. În același timp, propriul serviciu al companiei, Meta AI, rămâne disponibil pe platformă, relatează TechCrunch.

„Ca rezultat al noii politici, furnizorii concurenți de AI ar putea fi blocați de la a-și atinge clienții prin WhatsApp. Pe de altă parte, serviciul AI al Meta ar rămâne accesibil utilizatorilor”, se arată în comunicatul Comisiei Europene.

Modificarea politicii API din octombrie

Schimbarea a fost introdusă de WhatsApp în luna octombrie, prin modificarea politicii API (interfață de programare a aplicațiilor) de business. Prin această decizie, platforma a stabilit că infrastructura sa nu este destinată distribuției chatbot-urilor de uz general. Reprezentanții companiei au transmis că sistemele nu au fost concepute pentru acest tip de utilizare.

Măsura afectează direct companii precum OpenAI, Perplexity sau Poke, ale căror sisteme AI nu vor mai putea fi accesate prin WhatsApp. În schimb, restricția nu se aplică firmelor care folosesc inteligența artificială exclusiv pentru servicii de relații cu clienții. Un magazin online care utilizează un chatbot AI pentru suport clienți nu este vizat de noua politică.

Posibil avantaj neloial pentru Meta AI

Comisia Europeană consideră că această diferențiere ar putea favoriza în mod incorect Meta și serviciul său propriu de inteligență artificială. Instituția analizează dacă decizia companiei respectă normele de concurență din Uniunea Europeană.

Teresa Ribera, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru o Tranziție Curată, Justă și Competitivă, a declarat că piața AI se află într-o etapă de creștere accelerată. „Piețele de inteligență artificială sunt în plină expansiune în Europa și la nivel global. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii și companiile europene pot beneficia pe deplin de această revoluție tehnologică și să prevenim abuzurile care pot elimina concurența inovatoare”, a spus oficialul european.

Ribera a precizat că investigația va stabili dacă noua politică a Meta este legală. „Investigăm dacă această decizie respectă regulile de concurență și dacă este nevoie de măsuri rapide pentru a preveni un posibil prejudiciu ireparabil adus concurenței din domeniul AI”, a adăugat ea.

Amenzi de până la 10% din cifra de afaceri globală

Dacă Meta va fi găsită vinovată de încălcarea legislației antitrust, compania riscă o amendă de până la 10% din cifra sa de afaceri globală anuală. În plus, Comisia poate impune măsuri corective suplimentare, inclusiv modificarea politicii WhatsApp.

WhatsApp respinge acuzațiile

WhatsApp respinge acuzațiile formulate de autoritățile europene. Compania a transmis că afirmațiile sunt „nefondate” și că utilizatorii au la dispoziție numeroase alte modalități pentru a folosi chatbot-uri dezvoltate de furnizori concurenți.

„Apariția chatbot-urilor AI pe API-ul nostru de business pune o presiune semnificativă pe sisteme care nu au fost proiectate pentru a susține acest tip de utilizare”, a declarat un purtător de cuvânt al WhatsApp într-un comunicat transmis prin e-mail. „Chiar și în aceste condiții, piața AI este extrem de competitivă, iar utilizatorii pot accesa serviciile dorite prin multe alte canale, inclusiv magazine de aplicații, motoare de căutare, servicii de e-mail, integrări de parteneriat și sisteme de operare.”

Impact asupra pieței digitale

Investigația Comisiei se află într-o fază preliminară. În perioada următoare vor fi analizate efectele politicii asupra concurenței și asupra accesului utilizatorilor la servicii de inteligență artificială. Decizia finală poate avea un impact important asupra modului în care marile platforme digitale își gestionează ecosistemele.