UE extinde standardul USB-C și la laptopuri și monitoare, începând cu 2028

Comisia Europeană a anunțat o nouă actualizare a cerințelor privind proiectarea ecologică a surselor externe de alimentare (EPS), măsură prin care toate laptopurile și monitoarele comercializate pe piața unică europeană vor trebui să fie echipate cu port de încărcare USB-C până la finalul anului 2028.

Potrivit StartupCafe.ro, decizia extinde standardul deja obligatoriu în Uniunea Europeană pentru o gamă largă de dispozitive — precum telefoane, tablete, camere foto, căști, console portabile, boxe Bluetooth, cititoare e-book sau periferice PC — care, din 28 decembrie 2024, trebuie să folosească același tip de conector.

Inițial, directivele europene prevedeau ca regula să se aplice laptopurilor începând din aprilie 2026, însă producătorii au primit o perioadă suplimentară de tranziție până la sfârșitul lui 2028, pentru a-și adapta liniile de producție.

Totodată, va fi introdus un nou „logo european pentru încărcătorul comun”, menit să ajute consumatorii să recunoască mai ușor produsele compatibile și să facă alegeri informate.

„Normele vor intra în vigoare până la sfârșitul anului 2028, oferind producătorilor trei ani pentru a se pregăti și a se conforma noilor cerințe”, a transmis Comisia Europeană.

Potrivit comisarului pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, această decizie reprezintă „o mișcare inteligentă care pune consumatorii pe primul loc, reducând deșeurile și emisiile. Prin acest pas, europenii vor economisi bani și vor contribui la protejarea mediului, demonstrând că inovația poate merge mână în mână cu responsabilitatea”.

Comisia estimează că aplicarea standardului USB-C la scară extinsă va aduce economii de aproximativ 3% din consumul total de energie al surselor de alimentare până în 2035, o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 9% și a poluanților cu 13%. Pentru utilizatori, impactul direct ar putea însemna economii anuale de circa 100 de milioane de euro.