Un nou studiu arată că Europa s-ar putea confrunta cu veri mult mai uscate și secete extreme pentru următorii 1.000 de ani dacă un curent oceanic esențial din Atlantic, cunoscut sub numele de AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation), s-ar prăbuși, anunță LiveScience.

AMOC joacă un rol crucial în reglarea climei globale, transportând căldura din emisfera sudică către cea nordică și aducând umezeală vitală pe continentul european. Specialiștii avertizează că schimbările climatice cauzate de om slăbesc curentul și îl apropie de un punct critic, iar colapsul său ar avea efecte devastatoare atât asupra temperaturilor, cât și asupra precipitațiilor.

Cercetătorii de la Universitatea Utrecht au realizat opt simulări climatice pe termen lung, extinse pe mai mult de un mileniu, pentru a analiza impactul diferitelor scenarii asupra verilor europene. Rezultatele arată că, în scenariul realist al emisiilor moderate de carbon, secetele s-ar putea intensifica cu până la 28% în întreaga Europă dacă AMOC colapsează, comparativ cu doar 8% dacă curentul rămâne stabil.

Impactul ar fi diferit în funcție de regiune

Suedia, ca u exemplu, ar putea experimenta o creștere de până la 72% a duratei sezonului uscat, iar Spania, deja afectată de secetă severă,ar putea vedea o creștere de 60%.

„Problemele legate de secetă, deja anticipate din cauza încălzirii globale, ar fi mult amplificate de o slăbire majoră a AMOC, iar această situație pare din ce în ce mai probabilă”, avertizează Stefan Rahmstorf, cercetător la Institutul Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climei.

O eventuală oprire a curentului ar putea afecta Europa timp de cel puțin o mie de ani, ceea ce subliniază responsabilitatea uriașă a decidenților de astăzi în luarea măsurilor pentru combaterea schimbărilor climatice.