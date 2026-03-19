Compania muzicală BMG Rights Management a dat în judecată Anthropic într-o instanță din California, acuzând utilizarea neautorizată a versurilor protejate de drepturi de autor pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială care stau la baza chatbotului Claude.

Acuzații privind utilizarea versurilor protejate

Acțiunea în instanță, depusă marți, susține că Anthropic ar fi copiat și reprodus versuri din piese aparținând unor artiști cunoscuți, inclusiv Rolling Stones, Bruno Mars și Ariana Grande, precum și din alte creații muzicale din zona rock și pop. BMG afirmă că au fost încălcate sute de drepturi de autor.

În plângere sunt menționate 493 de exemple distincte de drepturi de autor despre care compania susține că au fost încălcate.

Parte dintr-un val mai amplu de litigii

Cazul se înscrie într-un val mai larg de procese intentate de autori, editori și organizații media împotriva companiilor de tehnologie, în contextul utilizării conținutului protejat pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială.

În 2023, Universal Music Group și alți editori muzicali au intentat un proces similar împotriva Anthropic, dosar care este încă în desfășurare.

Compania a ajuns anul trecut la o înțelegere de aproximativ 1,5 miliarde de dolari într-un alt proces legat de antrenarea inteligenței artificiale, intentat de un grup de autori.

Reacții și poziții oficiale

În plângerea depusă, BMG susține că „practica Anthropic de a antrena modele de inteligenţă artificială pe lucrări protejate de drepturi de autor provenite de pe site-uri de torrente neautorizate, printre altele, este în opoziţie directă cu standardele solicitate oricărui participant responsabil în comunitatea inteligenţei artificiale”, potrivit Reuters.

Reprezentanții Anthropic nu au transmis un punct de vedere oficial până în prezent, nefiind oferit un răspuns solicitărilor de comentarii.

Miza financiară și argumentele industriei AI

Companiile din domeniul inteligenței artificiale susțin că utilizarea materialelor protejate se încadrează în principiul „fair use”, argumentând că acestea sunt transformate în produse noi.

Conform legislației din Statele Unite, despăgubirile pentru încălcarea drepturilor de autor pot varia de la câteva sute de dolari până la 150.000 de dolari pentru fiecare lucrare, în cazul în care instanța stabilește că încălcarea a fost intenționată.