Un satelit de dimensiuni mari al NASA urmează să se prăbușească pe Pământ marți, 10 martie, după aproape 14 ani petrecuți pe orbită, potrivit Space.com, care citează mai mulți experți NASA, transmite Agerpres.

Este vorba despre Van Allen Probe A, un satelit de 600 de kilograme, lansat în august 2012 împreună cu geamănul său, Van Allen Probe B, pentru a studia centurile de radiații care înconjoară Pământul, denumite după cercetătorul James Van Allen.

Majoritatea satelitului se va dezintegra în atmosferă

Ambii sateliți au fost dezactivați în 2019, iar Van Allen Probe A se apropie acum de sfârșitul misiunii sale orbitale. Forțele Spațiale ale SUA au estimat luni după-amiază, 9 martie, că reintrarea în atmosferă a satelitului va avea loc marți seară, la ora 23:45 GMT, cu o marjă de eroare de 24 de ore.

NASA a precizat că majoritatea satelitului se va dezintegra în atmosferă, dar unele componente ar putea supraviețui reintrării. „Riscul ca cineva de pe Pământ să fie afectat este foarte scăzut, aproximativ 1 la 4.200”, au transmis oficialii agenției. Probabilitatea mică se datorează și faptului că 70% din suprafața planetei este acoperită de apă, astfel că eventualele fragmente care supraviețuiesc vor cădea, cel mai probabil, în ocean.

Timpul estimat pentru reintrare este provizoriu și va fi actualizat pe măsură ce vor fi disponibile date mai precise.

Se estima că ambele sonde vor rămâne pe orbită până în 2034

Sondele Van Allen, inițial denumite „Radiation Belt Storm Probes”, au fost plasate pe o orbită extrem de eliptică, cu punctul cel mai îndepărtat de 30.415 kilometri și cel mai apropiat de 618 kilometri față de suprafața Pământului. Misiunea lor, inițial planificată pentru doi ani, a fost prelungită, iar sateliții au continuat să funcționeze până în iulie 2019 (B) și octombrie 2019 (A). Datele colectate continuă să fie analizate de oamenii de știință pentru a înțelege mai bine centurile de radiații și impactul activității solare asupra sateliților, astronauților și infrastructurii terestre, inclusiv comunicații, navigație și rețele electrice.

Deși se estima că ambele sonde vor rămâne pe orbită până în 2034, activitatea solară intensă din ultimii ani a extins atmosfera Pământului, crescând frecarea asupra sateliților și scurtând durata de viață a Van Allen Probe A. În schimb, Van Allen Probe B ar putea rămâne pe orbită până aproape de 2030, fără a fi afectată semnificativ.