Este extrem de puțin probabil ca SUA să câștige în fața Chinei în a doua cursă spațială, avertizează fostul șef NASA

Fostul administrator NASA, Jim Bridenstine, a tras un semnal de alarmă cu privire la viitorul programului Artemis, și a subliniat este „extrem de puțin probabil” că Statele Unite să mai depășească Beijingul în cursa pentru explorarea Lunii. Declarația a fost făcută în cadrul unei audieri recente organizate de Comisia pentru Comerț, Știință și Transporturi a Senatului american, informează ArsTehnica.

Anul acesta, administrația Trump propusese schimbări majore pentru Artemis. În primul rând, suspendarea rachetei Space Launch System (SLS) și a navei Orion după misiunea Artemis III. Apoi anularea proiectului stației orbitale lunare „Lunar Gateway”, pentru a concentra resursele pe activitățile de pe suprafața Lunii.

Ideea a fost să se folosească rachete comerciale mai ieftine și să se optimizeze bugetul, considerându-se că cei 854 de milioane de dolari alocați pentru peoiectul Gateway în 2024 ar fi mai bine investiți într-o bază lunară permanentă.

Congresul nu a fost de acord cu aceste propuneri

În cadrul legii „One Big Beautiful Bill”, senatorul Ted Cruz a adăugat 6,7 miliarde de dolari pentru susținerea zborurilor suplimentare ale SLS și Orion și pentru continuarea construcției Gateway. În audiere, Cruz a avertizat administrația că „ar fi o nebunie să scurtăm aceste misiuni după ce mare parte din echipamente a fost deja achiziționată, fără alternative comerciale disponibile”.

La audiere au participat oficiali și experți din industria spațială, printre care Allen Cutler, CEO al Coaliției pentru Explorarea Spațiului, Mike Gold de la Redwire, generalul John Shaw, fost oficial Space Command, și Bridenstine însuși. Toți au subliniat amenințarea reprezentată de progresul Chinei, care intenționează să trimită astronauți la Polul Sud al Lunii înainte de 2030.

Complexitatea tehnologică amenință programul Artemis

Bridenstine a criticat planul NASA de a folosi Starship, racheta dezvoltată de SpaceX pentru transportul astronauților pe Lună. Arhitectura misiunii presupune realimentarea în orbită a Starship prin mai multe lansări de nave Starship, ceea ce complică în mod considerabil implementarea și crește riscurile de întârziere.

„Arhitectura este extrem de complicată și, sincer, nu prea are sens în forma actuală”, a declarat Bridenstine.

Gateway, baza strategică pentru viitor

În lipsa unei alternative mai simple, fostul administrator NASA a propus să se transforme Lunar Gateway într-un punct central de observare și coordonare: „Nu mai este vorba doar de a planta steaguri pe Lună, ci de a avansa și de a avea un punct orbital care să permită accesul pe întreaga suprafață a Lunii, oricând dorim”.

Această strategie ar permite implicarea partenerilor comerciali și internaționali și ar transforma Gateway într-un avantaj strategic, chiar dacă SUA ar pierde „cursa” inițială cu China.

Lunar Gateway devine centrul strategiei americane

Bridenstine a subliniat astfel realitatea dură pentru NASA. Deși misiunea Artemis a fost concepută pentru a duce prima femeie și prima persoană de culoare pe Lună până în 2024, complexitatea tehnologică și ritmul accelerat al Chinei fac ca obiectivul să fie tot mai greu de atins.

În acest context, Lunar Gateway devine centrul strategiei americane, oferind un „punct de observație” și un avantaj pe termen lung în explorarea spațială.