SpaceX amână planurile pentru Marte și prioritizează o aselenizare în 2027

SpaceX își va amâna ambițiile privind o misiune către Marte pentru a se concentra, în primă fază, pe o aselenizare programată pentru 2027, relatează Wall Street Journal, care citează surse apropiate companiei, potrivit Reuters.

Strategia a fost comunicată investitorilor și marchează o schimbare de priorități în calendarul explorării spațiale al companiei conduse de Elon Musk.

Conform surselor citate, SpaceX vizează luna martie 2027 pentru o aterizare pe Lună fără echipaj uman, un pas intermediar important înaintea misiunilor cu astronauți.

Anunțul vine într-un context în care SpaceX și-a consolidat poziția financiară și strategică, după ce a acceptat să achiziționeze compania de inteligență artificială xAI într-o tranzacție care evaluează SpaceX la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, iar xAI la circa 250 de miliarde de dolari, potrivit informațiilor apărute recent în presă.

Schimbarea de calendar contrastează cu declarațiile făcute anul trecut de Elon Musk, care afirma că SpaceX intenționează să lanseze o misiune fără echipaj către Marte până la finalul anului 2026. Noua abordare sugerează însă că obiectivele lunare sunt considerate mai realizabile pe termen scurt, în special în contextul angajamentelor asumate de companie în cadrul programelor spațiale americane.

În centrul acestor planuri se află racheta Starship, vehiculul de nouă generație dezvoltat de SpaceX. Construită din oțel inoxidabil și concepută pentru a fi complet reutilizabilă, Starship este gândită ca platformă universală pentru o gamă largă de misiuni, de la lansări comerciale și transport de sateliți până la zboruri cu echipaj către Lună și, în cele din urmă, Marte.

Decizia SpaceX intervine într-un moment de competiție geopolitică intensă în domeniul explorării spațiale. În acest deceniu, Statele Unite se confruntă cu o presiune tot mai mare din partea Chinei, care își accelerează propriile programe lunare. Nicio misiune cu echipaj uman nu a mai ajuns pe Lună de la ultima aselenizare din cadrul programului Apollo, în 1972, iar revenirea oamenilor pe satelitul natural al Pământului este considerată un obiectiv strategic major pentru Washington.