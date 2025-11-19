Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti a informat, miercuri, că este prezentă şi în ediţia din acest an în două domenii – Medicină Clinică şi Sănătate – ale unuia dintre cele mai prestigioase clasamente internaţionale, Shanghai Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), transmite Agerpres.

Universitatea îşi menţine poziţionarea din ediţia 2024: locurile 201 – 300 pentru Medicină Clinică şi 401- 500 pentru Sănătate Publică.

„Menţinerea universităţii noastre în prestigiosul clasament internaţional Shanghai Global Ranking of Academic Subjects în două domenii (Clinical Medicine şi Public Health) în poziţiile ocupate în ediţia anterioară este îmbucurătoare, situându-ne din nou printre cele mai bune universităţi din România, iar pentru această performanţă aduc sincere mulţumiri întregii comunităţi academice care, prin seriozitate, muncă dedicată şi efort constant, contribuie la poziţionarea universităţii noastre ca un reper de excelenţă în educaţie şi în cercetarea medicală”, a declarat rectorul Viorel Jinga, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES.

Shanghai Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), ediţia 2025, evaluează performanţele universităţilor în 57 de subdomenii (subiecte academice) din cinci mari domenii: Ştiinţele naturii, Inginerie, Ştiinţele vieţii, Ştiinţe medicale şi Ştiinţe sociale. Clasamentul ia în considerare o serie de indicatori academici printre care rezultatele şi impactul activităţii de cercetare, colaborarea internaţională şi premiile academice internaţionale.