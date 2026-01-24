Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București intră în prim-planul inițiativelor europene din domeniul semiconductorilor, după ce a obținut finanțare pentru patru proiecte strategice în microelectronică, cu o valoare totală de aproape 90 de milioane de euro. Proiectele fac parte din programul european IPCEI Microelectronică & Tehnologii ale Comunicațiilor (ME/CT) și sunt susținute prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), se arată într-un comunicat de presă emis de UPB.

Lansarea oficială a inițiativei a fost marcată printr-o conferință de deschidere, organizată la București. Politehnica este implicată în toate cele patru proiecte în calitate de participant indirect, alături de companii din industria de profil precum Aumovio, Robert Bosch și NXP Semiconductors România.

Obiectivul principal este dezvoltarea unui hub de cercetare și dezvoltare în microelectronică

Potrivit reprezentanților universității, obiectivul principal este dezvoltarea unui hub de cercetare și dezvoltare în microelectronică, care să susțină atât formarea de specialiști, cât și colaborarea cu industria. Semiconductorii sunt componente esențiale pentru o gamă largă de domenii, de la industria auto și telecomunicații până la echipamente medicale și sisteme informatice, iar deficitul global de cipuri din ultimii ani a evidențiat importanța consolidării capacităților de producție și cercetare la nivel european.

„Ne dorim ca Politehnica București să devină un loc în care se proiectează și se testează tehnologii care ajung în produse reale”, a declarat rectorul universității, Mihnea Costoiu. El a subliniat că noile proiecte vor permite extinderea infrastructurii de cercetare, formarea unor echipe mai numeroase și crearea unor oportunități suplimentare pentru studenți și cercetători de a lucra direct cu parteneri industriali.

Finanțarea vizează direcții considerate strategice pentru industrie

Finanțarea vizează mai multe direcții considerate strategice pentru industrie, printre care încapsularea și asamblarea avansată a cipurilor, proiectarea de circuite integrate, securitatea hardware, dezvoltarea de acceleratoare hardware și software, utilizarea conceptului de „geamăn digital”, precum și aplicații de inteligență artificială și tehnologii radar destinate industriei auto.

Politehnica București formează anual sute de absolvenți în domenii precum electronică, mecatronică, telecomunicații și tehnologia informației. Reprezentanții universității consideră că noile proiecte pot contribui la accelerarea cercetării și inovării în microelectronică, într-un context european în care autonomia tehnologică a devenit o prioritate.

Inițiativa se adaugă altor investiții în domeniul semiconductorilor derulate de universitate, inclusiv celor realizate prin Platforma Națională de Tehnologii Semiconductoare și prin proiecte naționale și internaționale aflate deja în desfășurare.