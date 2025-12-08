VIDEO Poliția de Frontieră a oprit la Siret un Bentley Continental GT în valoare de 25.000 de euro

Polițiștii de frontieră din Suceava au oprit la ieșirea din țară un Bentley Continental GT, care figurează ca fiind căutat de autoritățile din Ucraina. Potrivit unui comunicat de presă al Poliției de Frontieră Română, autovehiculul în valoare de 125.000 de lei a fost indisponibilizat la sediul instituției în vederea continuării cercetărilor.

„Vineri, 5 decembrie, în jurul orei 20.35, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, județul Suceava s-a prezentat pe sensul de ieșire din România, un cetățean ucrainean la volanul unui autoturism ce tracta o platformă, ambele înmatriculate în Ucraina. Șoferul, în vârstă de 44 de ani, transporta pe platformă un autoturism, pe care erau aplicate plăcuțe cu număr de înmatriculare specific Ucrainei”, transmite Poliția de Frontieră.

Sursa: Poliția de Frontieră

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că autoturismul figurează în bazele de date Interpol cu mențiunea „furat”, alertă introdusă de către autoritățile ucrainene la data de 18.06.2024. În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale ce se impun.