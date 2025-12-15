Serviciile de securitate ale Ucrainei (SBU) au anunțat luni într-un comunicat că forțele Kievului au lovit un submarin rus în Novorossiisk, un important port rus din Marea Neagră, provocând daune critice navei, transmite agenția Reuters, potrivit G4Media.

Submarinul rus de clasă Kilo a fost scos din funcțiune de drone Sea Baby, drone navale ucrainene utilizate din 2023 în conflictul cu Rusia.

Dronele Sea Baby au lovit un submarin rusesc din clasa Varshavyanka, proiectul 636.3 (denumire NATO: Kilo). Operațiunea a fost efectuată de luptători din cadrul Direcției principale nr. 13 de contrainformații militare a SSU, în coordonare cu Marina ucraineană, potrivit cotidianului ucrainean Pravda.

„O explozie a provocat daune critice submarinului, punându-l efectiv în afara funcțiunii. Submarinul transporta patru lansatoare pentru rachete de croazieră Kalibr, pe care inamicul le folosește pentru a lovi teritoriul ucrainean”, potrivit SBU.

Serviciul de Securitate a declarat că submarinul Varshavyanka valorează aproximativ 400 de milioane de dolari. Carcasa sa poate absorbi sunetul, ajutându-l să evite detectarea sonarului.

„Submarinul avariat a fost forțat să rămână în Novorossiisk din cauza operațiunilor speciale reușite ale navelor de suprafață fără echipaj Sea Baby, care au împins navele de război și submarinele rusești în afara golfului Sevastopol din Crimeea ocupată temporar.”