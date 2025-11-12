Meta se pregătește pentru o nouă schimbare în conducerea diviziei sale de inteligență artificială, după ce Financial Times a relatat că Yann LeCun, Chief AI Scientist al companiei, intenționează să plece pentru a înființa propriul startup. Potrivit surselor citate, LeCun se află deja în discuții preliminare pentru atragerea de finanțare, scrie Reuters.

LeCun este una dintre cele mai importante figuri din domeniul deep learning, fiind recunoscut pentru contribuțiile sale la dezvoltarea rețelelor neuronale convoluționale, utilizate astăzi în recunoașterea imaginilor, analiză video și aplicații de procesare a vocii. Aceste contribuții au influențat direct evoluția aplicațiilor comerciale ale inteligenței artificiale.

Meta și-a extins semnificativ investițiile în AI. Directorul general Mark Zuckerberg a reorganizat structura internă dedicată acestui domeniu sub noua entitate Superintelligence Labs. De asemenea, Alexandr Wang, fost CEO al Scale AI, a fost angajat pentru a coordona aceste eforturi. În urma schimbărilor interne, LeCun, care raporta anterior directorului de produs Chris Cox, raportează acum direct lui Wang.

Meta nu a confirmat oficial intenția de plecare a lui LeCun, iar acesta nu a oferit declarații publice. Compania nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Rol academic, recunoaștere și potențialul impact al plecării

LeCun s-a alăturat Meta în 2013, odată cu lansarea laboratorului de cercetare Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR), unul dintre primele centre dedicate cercetării fundamentale în AI în cadrul unei companii tehnologice globale. În paralel, el este profesor la Universitatea New York (NYU), unde predă știința datelor, informatică, neuroștiințe și inginerie a sistemelor de calcul.

În 2018, Yann LeCun, alături de Geoffrey Hinton și Yoshua Bengio, a primit Premiul A.M. Turing, considerat echivalentul unui Nobel în informatică, pentru contribuțiile la dezvoltarea rețelelor neuronale profunde, care au devenit fundamentul tehnologiilor moderne de inteligență artificială.

La nivel global, marile companii tehnologice investesc masiv în infrastructura necesară antrenării și utilizării modelelor avansate de AI, care necesită resurse computaționale extinse. Meta a anunțat recent intenția de a investi aproximativ 600 de miliarde de dolari în Statele Unite, pe parcursul următorilor trei ani, pentru extinderea capacităților de calcul și a centrelor de date.

Dacă plecarea lui LeCun se va confirma, aceasta ar reprezenta un moment important pentru strategia de cercetare în AI a Meta. LeCun este cunoscut pentru poziția sa critică față de direcția bazată exclusiv pe modele mari de limbaj în dezvoltarea superinteligenței, susținând în mod constant că alte modele de arhitecturi și învățare pot juca un rol esențial în progresul pe termen lung al domeniului.

Rămâne de văzut ce direcție va lua viitorul proiect al său și cum va influența industria, aflată într-o etapă accelerată de transformare și competiție intensă în jurul tehnologiilor de inteligență artificială.