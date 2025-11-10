Meta Platforms a anunțat că va investi 600 de miliarde de dolari în infrastructura și locurile de muncă din SUA în următorii trei ani, inclusiv în centrele de date de inteligență artificială, pe măsură ce gigantul social media se grăbește să construiască infrastructura necesară pentru a-și alimenta ambițiile în domeniul AI, scrie Reuters.

Meta și-a dublat investițiile în AI, cu obiectivul de a atinge superinteligența, o etapă teoretică în care mașinăriile depășesc inteligența umană.

Compania a promis sute de miliarde de dolari pentru construirea mai multor centre de date AI de mari dimensiuni și planifică cheltuieli mai mari pentru a satisface nevoile de calcul.

CEO-ul Mark Zuckerberg i-a spus președintelui american Donald Trump că Meta va investi „cel puțin 600 de miliarde de dolari” în SUA în următorii ani, la o cină la Casa Albă în septembrie.

Zuckerberg a declarat că Meta construiește capacități de calcul deoarece „este strategia corectă să investim agresiv în capacitate, astfel încât să fim pregătiți pentru cele mai optimiste scenarii”, în cadrul recentei conferințe privind rezultatele financiare ale companiei.

Meta a prognozat cheltuieli de capital „semnificativ mai mari” pentru anul viitor, datorită investițiilor în inteligența artificială, inclusiv construirea agresivă de centre de date pentru a-și alimenta eforturile în domeniul AI.

Luna trecută, gigantul social media a încheiat o înțelegere de finanțare în valoare de 27 de miliarde de dolari cu Blue Owl Capital pentru a-și finanța centrul de date din Louisiana, cel mai mare proiect al său la nivel global.

Meta a precizat în octombrie că va investi 1,5 miliarde de dolari într-un centru de date din Texas, începând construcția celei de-a 29-a facilități de acest tip la nivel global.