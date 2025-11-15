dark
Michael Caine și Matthew McConaughey își „clonează” vocile cu ajutorul AI

George Radu
15 noiembrie 2025
Legendarul-actor-Michael-Caine
Michael Caine, Credit foto: Ecosse Films – BBC Film – Film i / AFP / Profimedia
Doi actori legendari, ambii laureați cu premiul Oscar, Michael Caine și Matthew McConaughey, au semnat parteneriate cu o companie de tehnologie vocală, ElevenLabs, care le va permite reproducerea digitală a vocilor lor cu ajutorul inteligenței artificiale, potrivit TechXplore.

Michael Caine, în vârstă de 92 de ani, a declarat că ElevenLabs „folosește inovația nu pentru a înlocui umanitatea, ci pentru a o celebra”. „Nu este vorba despre înlocuirea vocilor, ci despre amplificarea lor și despre deschiderea de noi oportunități pentru povestitori din întreaga lume”, a adăugat actorul britanic.

Matthew McConaughey, investitor în start-up-ul newyorkez

Matthew McConaughey, care investește și el în start-up-ul newyorkez, a spus că parteneriatul îi va permite să își ofere newsletterul și în limba spaniolă, și că va folosi propria voce generată de AI. Termenii financiari ai înțelegerilor nu au fost făcuți publici.

Fondată în 2022, ElevenLabs și-a început activitatea cu dezvoltarea de tehnologii pentru dublarea audio în diferite limbi, păstrând totodată vocea și emoția originală pentru filme, cărți audio și jocuri video.

Tehnologia de clonare vocală poate fi folosită abuziv

Compania a recunoscut însă că tehnologia de clonare vocală poate fi folosită abuziv. În ianuarie 2023, ElevenLabs a promis implementarea unor măsuri suplimentare pentru a preveni utilizarea neautorizată, inclusiv restricționarea accesului doar pentru utilizatori plătitori.

Cu toate acestea, un consultant digital a reușit să folosească software-ul pentru a imita vocea președintelui american de atunci, Joe Biden, într-un apel automatizat destinat alegătorilor din New Hampshire. În urma acestui incident, ElevenLabs a introdus noi restricții pentru a proteja vocile celebrităților și ale altor persoane publice. Practic, folosirea lor a fost permisă doar cu consimțământul acestora.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

