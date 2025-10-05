2025 este anul AI / Mai mult de jumătate din banii de venture capital merg către inteligență artificială

Potrivit datelor furnizate de PitchBook, până acum în 2025, investitorii au alocat 192,7 miliarde $ pentru start-up-uri de inteligență artificială, în ceea ce reprezintă un nou record global, informează South China Morning Post.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Majoritatea capitalului a fost direcționată către companii consacrate, precum Anthropic și xAI, care au strâns fiecare miliarde de dolari în acest trimestru. În schimb, start-up-urile mai puțin cunoscute, în special cele care nu se concentrează pe AI, au întâmpinat dificultăți în atragerea de finanțare.

„Ori ești în AI, ori nu ești. Ori ești o firmă mare, ori nu ești. Piața este clar împărțită în două”, a explicat Kyle Sanford, director de cercetare la PitchBook.

Investițiile cresc în sectorul AI

În ultimul trimestru, VC-urile din SUA au alocat 62,7% din fonduri companiilor de AI, în timp ce investitorii globali au direcționat 53,2% către același sector. Per total, tranzacțiile VC la nivel mondial se ridică la 366,8 miliarde $ în 2025, cu o pondere tot mai mare pentru SUA, cu 250,2 miliarde $.

Cu toate acestea, tabloul general pentru start-up-uri este mai sumbru. Numărul companiilor care au obținut finanțare VC la nivel global în 2025 este cel mai scăzut din ultimii ani, la fel ca și numărul fondurilor care strâng noi capitaluri. La nivel global, 823 de fonduri de venture au strâns împreună peste 80 miliarde $, față de 4.430 de fonduri care atrăgeau 412 miliarde $ în 2022.

„Investitorii sunt mai precauți și aleg cu grijă unde își pun banii. Acum aproape toți se concentrează pe AI,” a adăugat Sanford, care subliniază că această tendință separă clar firmele de tehnologie emergente de restul pieței.