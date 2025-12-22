Programatorii şi antreprenorii din întreaga lume apreciază din ce în ce mai mult numeroasele modele chinezeşti de inteligenţă artificială (AI) disponibile gratuit, preferându-le celor mai scumpe, furnizate de competitorii americani, în pofida contextului tensionat dintre Statele Unite şi China, relatează luni AFP într-un comentariu, citat de Agerpres.

Ponderea modelelor chinezeşti la nivel global în activităţile realizate de AI a crescut de la 1,2% la sfârşitul anului 2024 la peste 30% la începutul lunii august, potrivit unui studiu publicat la începutul lunii decembrie de platforma OpenRouter şi societatea de investiţii de capital Andreessen Horowitz.

Lansarea, la mijlocul lunii ianuarie, a R1 de către compania chineză DeepSeek, care are performanţe comparabile cu cele ale celor mai bune modele americane, a provocat o conştientizare bruscă în legătură cu maturitatea Chinei în domeniul inteligenţei artificiale generative. DeepSeek-R1 era – ca multe programe chinezeşti de inteligenţă artificială, LLM-uri (modele mari de limbaj) -, descărcabil gratuit şi parţial modificabil (open weight), spre deosebire de GPT de la OpenAI, pe care este construit ChatGPT, sau Gemini de la Google.

„Principalul motiv pentru care lumea alege din ce în ce mai mult modelele chinezeşti este că sunt ieftine, uneori gratuite şi funcţionează bine”, explică Wang Wen, de la Universitatea Renmin din Beijing.

Un antreprenor american, susţine, sub protecţia anonimatului, că economiseşte 400.000 de dolari pe an pentru compania sa datorită modelelor Qwen dezvoltate de gigantul chinez de comerţ online Alibaba.

„Şi dacă aveţi nevoie de cea mai avansată tehnologie, reveniţi la OpenAI, Anthropic sau Google. Dar pentru majoritatea aplicaţiilor, nu este necesar”, explică acest director care lucrează la două produse, unul legat de muzică şi celălalt din domeniul video.

Qwen a fost adoptat, printre altele, de Perplexity, concurentul Google în domeniul căutării, Nvidia sau Universitatea Stanford din California.

Pe lângă DeepSeek şi Qwen, Z.ai (GLM) şi MiniMax se bucură, de asemenea, de preferinţele dezvoltatorilor de software din întreaga lume.

Noua versiune a Kimi K2 de la start-up-ul Moonshot, lansată în noiembrie, a demonstrat chiar un progres semnificativ în domeniul agenţilor AI, considerat până acum un punct slab al modelelor chineze.

În foaia de parcurs publicată la începutul lunii iulie, executivul preşedintelui american Donald Trump se declara favorabil unei inteligenţe artificiale americane „open weight” şi chiar „open source” (întregul program accesibil public), însă marile nume din sectorul de profil din SUA nu au dat curs sugestiei.

Meta, principalul actor american pe acest segment până în prezent, a pus deoparte modelele Llama pentru a se concentra pe o inteligenţă artificială închisă.

La începutul lunii august, OpenAI a pus online două modele „open weight” GPT-oss după ce nu mai venise cu nicio propunere de şase ani.

Dintre companiile occidentale care contează, doar Mistralul francez rămâne „open source”, dar se află mult în urmă faţă de DeepSeek şi Qwen, potrivit studiului realizat de OpenRouter despre modelele libere cele mai populare.

„Ei lansează produse cu mai puţină regularitate şi cu mai puţine formate diferite”, observă antreprenorul, pentru care „nu este la fel de interesant” ca rivalii chinezi, încurajaţi de Beijing, chiar dacă modelul economic al „open source” este incert.

Mark Barton, patronul firmei de consultanţă Omniux, spune că ia în considerare utilizarea Qwen, dar recunoaşte că unii clienţi s-ar putea să nu fie confortabili cu ideea de a lucra cu un model chinezesc, chiar dacă acesta este folosit doar pentru sarcini foarte specifice.

„Având în vedere poziţia executivului Trump faţă de companiile tehnologice chineze, (…) nu am vrea să mizăm totul pe un singur model”, spune el. „Pentru că, dacă vor fi impuse sancţiuni împotriva companiei, nu vrei să te trezeşti încolţit”, adaugă Barton.

Însă Paul Triolo, partener în cadrul firmei de consultanţă DGA-Albright Stonebridge Group, consideră că securitatea datelor nu este o „problemă esenţială (…) în măsura în care companiile pot rula modelul pe echipamentele proprii, fără nicio conexiune cu China”.

În plus, într-un studiu publicat la începutul săptămânii, cercetători de la Universitatea Stanford sugerează „că însăşi natura modelelor deschise permite o examinare mai aprofundată” a structurii lor.

„Transparenţa şi partajarea implicate de „open source” sunt cele mai bune modalităţi de a construi încredere”, adaugă Gao Fei, responsabil tehnologic al platformei IA BOK Health.

Pentru cercetătorii de la Stanford, „adoptarea pe scară largă a modelelor chineze ar putea redefini accesul la tehnologie şi interdependenţele”, cu impact, în acelaşi, timp asupra „guvernanţei AI, securităţii şi concurenţei”.