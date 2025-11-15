Google actualizează NotebookLM cu un nou instrument pentru „deep research” și suport pentru mai multe tipuri de fișiere

Google actualizează NotebookLM, asistentul său AI pentru luarea de notițe și cercetare, cu un nou instrument care ajută utilizatorii să simplifice cercetările complexe, precum și cu suport pentru tipuri de fișiere suplimentare, scrie TechCrunch.

„Deep Research” este un instrument care va automatiza și simplifica cercetările online complexe. Google afirmă că instrumentul acționează ca un cercetător dedicat, deoarece poate sintetiza un raport detaliat sau recomanda articole, lucrări sau site-uri web relevante.

Deep Research poate prelua întrebarea dvs., crea un plan de cercetare și apoi naviga pe site-uri web în numele dvs. După câteva minute, vă va prezenta un raport bazat pe surse pe care îl puteți adăuga direct în notițele dvs. În timp ce Deep Research rulează în fundal, puteți continua să adăugați alte surse.

Ideea din spatele Deep Research este de a vă ajuta să creați o bază de cunoștințe profundă și organizată pe o anumită temă, fără a fi nevoie să părăsiți fluxul de lucru.

Puteți accesa Deep Research pornind o căutare în panoul sursă și selectând „Web” ca sursă. Apoi, puteți alege stilul de cercetare. Puteți selecta „Deep Research” când căutați un briefing complet și o analiză aprofundată. Sau puteți alege „Fast Research” dacă doriți o căutare rapidă.

În ceea ce privește suportul suplimentar pentru mai multe tipuri de fișiere, acum puteți încărca foi de calcul Google, fișiere Drive ca URL-uri, PDF-uri din Google Drive și documente Microsoft Word. Gigantul tehnologic afirmă că această modificare va permite utilizatorilor să facă lucruri precum generarea de rezumate din foi de calcul și copierea rapidă a mai multor fișiere Drive ca URL-uri.

Google afirmă că aceste noi actualizări ar trebui să fie disponibile pentru toți utilizatorii în decurs de o săptămână.

De la lansarea sa la sfârșitul anului 2023, Google a dezvoltat NotebookLM cu funcționalități suplimentare. La începutul acestui an, Google a introdus Video Overviews în NotebookLM pentru a permite utilizatorilor să transforme conținutul multimedia dens, cum ar fi note brute, PDF-uri și imagini, în prezentări vizuale ușor de înțeles.

Actualizarea se bazează pe funcția Audio Overviews, care generează un podcast AI pe baza documentelor partajate cu NotebookLM, cum ar fi lecturi de curs sau rezumate juridice. În luna mai, Google a lansat aplicația NotebookLM pentru Android și iOS, făcând serviciul disponibil și în afara desktopului.