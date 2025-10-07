Un model AI prezice locurile unde vor avea loc viitoare accidente rutiere

Cercetătorii de la Universitatea Johns Hopkins au dezvoltat un sistem revoluționar bazat pe inteligență artificială care ar putea transforma modul în care sunt prevenite accidentele rutiere. Noul instrument, numit SafeTraffic Copilot, este capabil să identifice factorii de risc ce duc la producerea coliziunilor și să prezică zonele unde este cel mai probabil să se înregistreze incidente în viitor, informează TechXplore.

Publicat recent în revista Nature Communications, proiectul marchează un pas major spre o siguranță rutieră bazată pe date, într-un context în care numărul accidentelor grave din Statele Unite continuă să crească în ciuda măsurilor tradiționale de prevenție.

„Accidentele auto rămân o problemă cronică în SUA. Sunt evenimente complexe, influențate de vreme, trafic, infrastructură și comportamentul șoferilor. Scopul nostru este să simplificăm această complexitate și să oferim specialiștilor un instrument care să le permită să prevină eficient tragediile de pe șosele”, explică profesorul Hao (Frank) Yang, coordonatorul studiului.

Cum funcționează „copilotul” rutier

SafeTraffic Copilot folosește un tip avansat de rețea neuronală numită model de limbaj de mari dimensiuni (LLM), aceeași tehnologie care stă la baza unor sisteme de conversație AI precum ChatGPT. Spre deosebire de modelele convenționale, acesta analizează simultan texte (descrieri ale drumurilor și incidentelor), date numerice (precum nivelurile de alcoolemie sau viteza medie în zonă), imagini din satelit și fotografii de la fața locului.

Modelul poate identifica nu doar cauzele individuale ale unui accident, ci și combinațiile de factori, de exemplu, intersecții prost luminate, trafic intens și vreme nefavorabilă, care cresc riscul de coliziune.

Sistemul învață constant din date noi, perfecționându-și predicțiile în timp. Cercetătorii spun că pot chiar să indice nivelul de încredere al unei prognoze, de exemplu, că o anumită locație are 70% probabilitate de a fi scena unui accident în viitorul apropiat.

„Prin această abordare, trecem de la statistici generale la o înțelegere detaliată a fiecărui incident rutier. Nu mai analizăm doar cifre, ci comportamente și contexte”, explică Yang.

Un instrument pentru decizii inteligente

SafeTraffic Copilot le oferă autorităților de transport și urbanism o nouă armă în lupta cu accidentele. Pe baza datelor generate de AI, pot fi implementate măsuri concrete, precum reconfigurarea unei intersecții, adăugarea de semnalizare rutieră sau instalarea de limitatoare de viteză în zonele cu risc crescut.

Yang subliniază că scopul sistemului nu este înlocuirea oamenilor, ci sprijinirea lor. „AI-ul trebuie să fie un copilot, nu un șofer automat. El procesează informațiile, identifică tipare și evaluează riscurile, dar decizia finală rămâne umană”.