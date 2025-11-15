YouTube TV a readus canalele Disney pe platforma sa, după un conflict privind tarifele de retransmisie care a blocat programele timp de săptămâni

Google şi Walt Disney au anunţat vineri că au ajuns la un acord pentru restabilirea canalelor deţinute de Disney pe YouTube TV, după un conflict privind tarifele de retransmisie care i-a lăsat pe milioane de abonaţi fără acces la programe electorale esenţiale şi la evenimente sportive majore în SUA, relatează Reuters, transmite News.ro.

Întreaga listă de canale Disney — inclusiv ABC, ESPN, FX şi National Geographic — revine pe YouTube TV începând de vineri, au declarat companiile. De asemenea, YouTube a precizat că toate programele ESPN, inclusiv cele din ESPN Unlimited, vor fi disponibile fără costuri suplimentare pentru abonaţii planului de bază până la finalul anului 2026.

Disputa s-a concentrat pe taxele de retransmisie, respectiv tarifele plătite de distribuitori pentru a transporta posturile TV. Canalele Disney au fost eliminate pe 30 octombrie de pe una dintre cele mai mari platforme de pay-TV din SUA. Disney nu a comentat imediat termenii financiari ai acordului, iar YouTube a spus că nu îi va face publici. Săptămâna trecută, CNBC relata că Disney solicita tarife comparabile cu cele plătite de alţi mari distribuitori, inclusiv aproximativ 10 dolari pe abonat pe lună pentru ESPN.

Creşterea rapidă a YouTube TV ca platformă de pay-TV, combinată cu resursele financiare ale Google, îi oferă acesteia un avantaj de negociere mai mare faţă de furnizorii tradiţionali şi îi permite să suporte mai uşor presiuni financiare pe termen scurt.

Serviciul s-a confruntat în ultimele luni cu negocieri dificile şi riscul retragerii canalelor de la mai multe companii media importante. CEO-ul Disney, Bob Iger, a declarat joi că firma sa a oferit un acord ”cel puţin la nivelul celor acceptate deja de alţi mari distribuitori”. Posibilitatea prelungirii conflictului privind distribuţia canalelor Disney îngrijora investitorii, într-un moment în care afacerea tradiţională de televiziune a companiei este deja în declin. Disney a ratat recent estimările de venituri trimestriale, pe fondul slăbiciunii segmentului de cablu, în ciuda rezultatelor bune ale diviziilor de streaming şi parcuri tematice.

Printre cele mai afectate programe s-au numărat transmisiunile sportive: abonaţii YouTube TV nu au putut urmări meciul ”Monday Night Football” din 3 noiembrie. Disney a solicitat temporar restabilirea ABC de Ziua Alegerilor din SUA, invocând interesul public, însă YouTube a refuzat, spunând că o revenire de o zi ar crea confuzie.

Disney a acuzat YouTube TV că cere tratament preferenţial prin tarife mai mici, în timp ce YouTube a acuzat compania media că a folosit ”ameninţarea întreruperii” pentru a forţa condiţii care ar fi crescut preţurile pentru clienţi. Printre canalele afectate s-au numărat FX, National Geographic, Nat Geo Wild, Disney Channel şi ABC News Live. YouTube TV anunţase că va oferi un credit de 20 de dolari abonaţilor dacă întreruperea s-ar prelungi.

În paralel, YouTube TV a reuşit în ultimele luni să ajungă la acorduri cu NBCUniversal, Fox şi Paramount, după negocieri tensionate iniţial, menţinând astfel accesul abonaţilor la reţelele acestora.