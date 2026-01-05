2026 va fi anul în care inteligența artificială trece de la entuziasm la pragmatism

Dacă anul 2025 a fost cel în care inteligența artificială a fost supusă unor verificări, 2026 va fi anul în care tehnologia va deveni practică. TechCrunch titrează că, anul acesta, accentul se mută de la construirea de modele lingvistice către munca de a face AI mai utilizabil. Practic, companiile doresc și o să implementeze inteligența artificială în dispozitive fizice.

AI va trece într-o nouă eră a cercetării

Mulți cercetători consideră că industria AI începe să epuizeze limitele legilor scalării și va trece din nou într-o eră a cercetării. Yann LeCun, fostul șef al departamentului de cercetare în domeniul AI al Meta, s-a opus de mult timp dependenței excesive de scalare și a subliniat necesitatea dezvoltării unor arhitecturi mai bune.

„Cred că, cel mai probabil, în următorii cinci ani, vom găsi o arhitectură mai bună, care va reprezenta o îmbunătățire semnificativă față de transformatoare. Și dacă nu o vom face, nu ne putem aștepta la îmbunătățiri semnificative ale modelelor”, a declarat Kian Katanforoosh, CEO și fondator la Workera.

Modelele lingvistice de mari dimensiuni sunt excelente pentru generalizarea cunoștințelor, dar unii experți spun că următorul val de adoptare a AI în întreprinderi va fi determinată de modele lingvistice mai mici și mai agile, care pot fi ajustate pentru soluții specifice domeniului.

Andy Markus, directorul de date al operatorului de telecomunicații american AT&T, a observat că întreprinderile se bazează deja din ce în ce mai mult pe SLM-uri (Small Language Model) deoarece „se potrivesc cu modele mai mari și generalizate în ceea ce privește precizia pentru aplicațiile de afaceri ale întreprinderilor”.

Inteligența artificială învață prin experiență

Modelele de tip LLM (Large Language Model) nu înțeleg cu adevărat lumea; ele doar prezic următorul cuvânt sau idee. De aceea, cercetătorii sunt de părere că următorul mare salt va veni din partea modelelor mondiale. Acestea sunt sisteme de AI care învață cum se mișcă și interacționează lucrurile în spații 3D, astfel încât să poată face predicții și să ia măsuri.

Semnele că 2026 va fi un an important pentru modelele mondiale se înmulțesc. LeCun a părăsit Meta pentru a-și înființa propriul laborator de modele mondiale și ar urmări o evaluare de 5 miliarde de dolari. DeepMind de la Google a lucrat intens la Genie și, în august, a lansat cel mai recent model care construiește modele mondiale interactive în timp real, cu scop general.

În timp ce cercetătorii văd potențialul pe termen lung al roboticii și autonomiei, impactul pe termen scurt va fi probabil vizibil mai întâi în jocurile video. PitchBook, o companie de date financiare și software, prevede că piața modelelor mondiale în jocuri ar putea crește de la 1,2 miliarde de dolari între 2022 și 2025 la 276 miliarde de dolari până în 2030, impulsionată de capacitatea tehnologiei de a genera lumi interactive și personaje non-jucătoare mai realiste.

Trecerea la inteligență artificială fizică

Experții spun că progresele în tehnologii precum modelele mici, modelele mondiale și edge computing vor permite mai multe aplicații fizice ale învățării automate. Vikram Taneja, directorul AT&T Ventures, a declarat că inteligența artificială fizică va deveni mainstream în 2026, odată cu „intrarea pe piață a noilor categorii de dispozitive bazate pe AI, inclusiv robotica, vehicule autonome, drone și dispozitive purtabile”.

Deși vehiculele autonome și robotica sunt cazuri evidente de utilizare a AI fizice, care vor continua fără îndoială să crească în 2026, instruirea și implementarea necesare sunt încă costisitoare. Dispozitivele purtabile, pe de altă parte, oferă o alternativă mai puțin costisitoare, acceptată de consumatori.

Ochelarii inteligenți, precum Ray-Ban Meta, încep să fie livrați cu asistenți care pot răspunde la întrebări despre ceea ce privești, iar noile formate, precum inelele de sănătate bazate pe AI și ceasurile inteligente, normalizează inferența permanentă, pe corp.