xAI, compania lui Musk, va furniza chatbotul Grok agențiilor federale americane

xAI, compania lui Elon Musk, a încheiat un acord cu Administrația Serviciilor Generale a Statelor Unite (GSA) pentru a furniza chatbotul Grok al startup-ului de inteligență artificială agențiilor federale, a anunțat departamentul de achiziții al guvernului american, citat de Reuters.

Contractul subliniază eforturile Washingtonului de a extinde utilizarea IA în operațiunile guvernamentale, intensificând în același timp concurența între principalii dezvoltatori ai acestei tehnologii în plină expansiune pentru afaceri federale.

Acordul, valabil până în martie 2027, permite agențiilor să cumpere modele Grok la prețul de 42 de cenți pe organizație, comparativ cu 1 dolar pe an pe care OpenAI îl percepe pentru accesul la serviciul său ChatGPT, a declarat GSA.

Contractul acoperă Grok 4 și Grok 4 Fast, pe care xAI le descrie ca fiind cele mai avansate modele de raționament ale sale. Agenția a declarat că inginerii xAI vor asista agențiile și în implementare.

Agențiile vor avea, de asemenea, opțiunea de a trece la abonamente Grok pentru întreprinderi, aliniate la standardele federale de securitate, care oferă funcții extinse și limite de utilizare mai mari.

Cu toate acestea, criticii au afirmat că Grok a generat răspunsuri greșite din punct de vedere factual și comentarii distorsionate din punct de vedere politic, reflectând îndoieli mai largi cu privire la fiabilitatea IA generative.

Grupurile de advocacy au semnalat episoade în care sistemul a produs un limbaj ofensator sau afirmații cu tentă conspiraționistă, ceea ce a ridicat întrebări cu privire la măsurile de protecție încorporate în algoritmii săi.

Acordul este cel mai recent din cadrul „Strategiei OneGov” a GSA, lansată în aprilie pentru a standardiza achizițiile de tehnologie și a extinde utilizarea IA de către guvern. Alți furnizori din cadrul programului includ OpenAI, Meta Platforms, Google de la Alphabet și Anthropic.

GSA a aprobat, de asemenea, modelul Llama al Meta pentru utilizarea de către agenție la începutul acestei săptămâni, punându-l la dispoziția clienților federali fără costuri.